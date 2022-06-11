桃園都會原住民族多確診陷困境 議員號召企業捐款響應

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
展茂企業響應簡志偉議員號召捐款買防疫物資幫助都會弱勢原住民族。圖／簡志偉提供
展茂企業響應簡志偉議員號召捐款買防疫物資幫助都會弱勢原住民族。圖／簡志偉提供

桃園市議員簡志偉關懷因確診導致生活陷入絕境的弱勢原住民，號召善心人士發揮愛心作公益，獲展茂公司董事長廖俊瑋響應，捐贈大量愛心防疫物資，今天在大溪區舉辦捐贈儀式，物資將轉發確診急難弱勢的800戶原住民。

桃園市政府原民局長林日龍也參加捐贈活動，同時頒贈感謝狀，12區原住民族各族群領袖、原住民各教會及「志偉ok愛心列車」志工團代表受贈，簡志偉議員及原民各教會牧師代表回贈匾額。

簡志偉表示，桃園市是全國原住民族人口數第2多的城市，有近8萬人僅次於花蓮，這一波的確診數也居高不下，目前都會區確診家庭很多，而且持續增加，已有確診死亡者非常危急，很多家庭因為無法工作沒有收入急需快篩、物資及口罩。

展茂公司董事長廖俊瑋捐40萬元，作為採購防疫物資經費及重症的醫療補助金。廖俊瑋平時還捐助苦難鄉親棺木骨灰罈，如今對確診居隔中無法工作沒收入急難的鄉親，伸出援手救濟。

簡志偉說，目前都會區原民確診慘況外人無從得知，因為所租的小屋室內沒隔間，又只有一間衛浴設備，因此一人確診幾乎就全家輪流確診，確診日期長，還輪2次確診，一家7至9口同住全確診，沒人可以外出工作買食物，更沒收入讓人難過。

這批採購的愛心防疫物資有麵、泡麵、罐頭、八寶粥、麥片、米、沙拉油、醬油、罐頭、口罩、飲料、鮑魚菇、舒跑、沙士及快篩劑、酒精。

原住民 愛心 桃園

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