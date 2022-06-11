桃園都會原住民族多確診陷困境 議員號召企業捐款響應

桃園市議員簡志偉關懷因確診導致生活陷入絕境的弱勢原住民，號召善心人士發揮愛心作公益，獲展茂公司董事長廖俊瑋響應，捐贈大量愛心防疫物資，今天在大溪區舉辦捐贈儀式，物資將轉發確診急難弱勢的800戶原住民。

桃園市政府原民局長林日龍也參加捐贈活動，同時頒贈感謝狀，12區原住民族各族群領袖、原住民各教會及「志偉ok愛心列車」志工團代表受贈，簡志偉議員及原民各教會牧師代表回贈匾額。

簡志偉表示，桃園市是全國原住民族人口數第2多的城市，有近8萬人僅次於花蓮，這一波的確診數也居高不下，目前都會區確診家庭很多，而且持續增加，已有確診死亡者非常危急，很多家庭因為無法工作沒有收入急需快篩、物資及口罩。

展茂公司董事長廖俊瑋捐40萬元，作為採購防疫物資經費及重症的醫療補助金。廖俊瑋平時還捐助苦難鄉親棺木骨灰罈，如今對確診居隔中無法工作沒收入急難的鄉親，伸出援手救濟。

簡志偉說，目前都會區原民確診慘況外人無從得知，因為所租的小屋室內沒隔間，又只有一間衛浴設備，因此一人確診幾乎就全家輪流確診，確診日期長，還輪2次確診，一家7至9口同住全確診，沒人可以外出工作買食物，更沒收入讓人難過。

這批採購的愛心防疫物資有麵、泡麵、罐頭、八寶粥、麥片、米、沙拉油、醬油、罐頭、口罩、飲料、鮑魚菇、舒跑、沙士及快篩劑、酒精。