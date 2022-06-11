羅智強桃園祈福行腳八德 在地議員：交通黑暗期待解決

北市前議員羅智強桃園祈福行腳，今天走到八德區，他感謝在地市議員朱珍瑤全程陪同、規畫行程和介紹，讓他看見八德新舊風貌的多樣性。

兩人經過捷運綠線介壽路施工路段，看見年輕人推著嬰兒車通行很不方便，大家都感受交通黑暗期和工地管理問題，很多地方讓人覺得不便甚至危險，羅智強認為都是將來改善城市要重視的地方。

羅智強在路上還是碰到支持者不捨他退出桃園市長選舉，希望他有機會能再出來，支持著原本是要為羅智強加油打氣，但是說到激動的時候反而是羅要安慰他們。

羅智強也和民眾交流疫情訊息，他覺得大家都面臨兩難的問題，一方面是疾病的威脅，另外一方面是生活困境，兩者交相壓迫的情況下，生活真的蠻辛苦，這也是為什麼他要用祈福行走的緣故。

朱珍瑤說，他和羅智強站在介壽路捷運綠線工地前面，可以明顯感受交通黑暗期，其實每一個城市蓋捷運的時候都會面臨交通黑暗期，桃園有什麼優勢可以處理黑暗期的問題？就是我們有雙北的經驗，桃園不要再犯同樣的錯誤，解決問題不要分你我他，不要有政黨顏色，如果不想橫向溝通、取經借鏡的話，桃園就會成為捷運交通黑暗期的受害者。

朱珍瑤舉例，2019年她收到市政府公文，說八德區大興路要做為捷運施工期間的替代道路，她心裡就想大興路路燈少光線暗，怎麼可以當替代道路？後來還是他和當地的里長幫忙總體檢，並且爭取加裝路燈，維護讓用路人的安全，這件事讓她覺得改善交通黑暗期確實有許多需要借鏡的地方，這是羅智強的強項，因為他了解過去雙北捷運施工如何改善交通問題，大家交換經驗整理出解決的對策，不要分彼此，沒有意義。