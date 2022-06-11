新竹街頭驚見比特犬遊蕩 跟上蝦皮司機陪送貨18小時

農委會今年3月起將比特犬列禁止飼養或輸入動物後，各地不時傳棄養。新竹市區近日出現比特犬在外遊蕩，還乖乖陪1名送貨司機送貨18小時，新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會獲報，昨晚將比特犬緊急安置至動物醫院，竹市動保所也將釐清是否遭惡意棄養。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森說，9日晚上11點多接獲民眾通報，市區有1隻遊蕩比特犬，身上沒有項圈、嘴套與牽繩，由於比特犬被列管危險犬隻，他連忙外出尋找無著，好在昨晚獲報比特犬被1名送貨司機尋獲，衝往新北將狗狗帶回安置。

「如果是棄養應該重罰！」邵柏森說，該隻比特犬溫馴親人，還在志工懷裡睡著打呼，比特犬現由協會安置在動物醫院，動保所下周接手處理；他也嘆比特犬各地紛傳棄養，關鍵在於農委會配套措施不足，且若採取適當飼養，比特犬並非皆具攻擊性。

尋獲比特犬的楊姓送貨司機說，當時到新竹市送貨，比特犬突然在他身邊繞來繞去，還默默地鑽進副駕駛座，因比特犬溫馴沒異味，因爲不知飼主是誰，他才會先將比特犬帶在身邊陪他送貨，也發現比特犬黏人乖巧，「每次下貨一打開門就跟著下來，搬完貨就一起上車」，還給了牠「蝦皮」的小名。

新竹市動保所指出，已經接獲協會通報有遊蕩比特犬一事，經檢查該犬未植入晶片及寵物登記，後續動保所將公告協尋飼主，並調閱監視器釐清是否有棄養情事。

新竹市登記比特犬約10多隻，連月來棄養情形不多，目前動保園區內也無收容比特犬，動保所也呼籲飼主盡快在明年2月28日前完成植入晶片與寵物登記，並應完成絕育不得繁殖，違者可罰5萬元至25萬元不等罰鍰，並沒入犬隻。