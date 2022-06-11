竹縣峨眉鄉民免費快篩試劑 6個村駐點發放

中央社／ 新竹縣11日電

新竹縣峨眉鄉公所日前宣布免費發放鄉民每人5劑快篩試劑，今、明兩天在6個村安排駐點供民眾領取，不便領取者需在6月24日前至公所民政課補領。

新竹縣峨眉鄉公所日前宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，快篩試劑購買不易，不忍鄉親花費太多時間排隊買快篩劑，還要冒著群聚感染的風險，在鄉民代表會支持下，由公所購入快篩劑並發放給鄉民。

峨眉鄉公所表示，領取快篩試劑的資格條件為111年5月20日（含）前設籍於峨眉鄉的鄉民，不分年齡每人將發給5劑的快篩試劑。

峨眉鄉公所指出，快篩劑發放時間為今、明兩天上午9時至下午4時，在6個村駐點，免費發給鄉民每人5劑，發放方式以戶為單位，指派1人為代表，攜帶代表人或戶長的身分證及印章，到指定地點領取；如發放日不便領取，請於6月24日前到公所民政課補領，逾時自動放棄權利。

峨眉鄉公所表示，6個村駐點分別為中盛村在國王廟；峨眉村在峨眉鄉公所；富興村於富興社區活動中心；湖光村1到8鄰在赤柯坪集會所，湖光村9到15鄰在湖光社區活動中心；七星村於老人文康中心；石井村則在石井集會所。

快篩試劑 新竹 疫情

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