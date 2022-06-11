聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市2大環保活動開跑中 自備環保盒杯、回收送好禮

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市近期推出2大環保活動，回收生活節與自備環保盒杯集點送好禮鼓勵民眾響應環保。圖／市府提供
新竹市近期推出2大環保活動，回收生活節與自備環保盒杯集點送好禮鼓勵民眾響應環保。圖／市府提供

新竹市近期推出2大環保活動，回收生活節鼓勵民眾持筆電、電扇、電池等資源物至指定3C賣場與量販店，即可兌換最高100元現金抵用券；自備環保盒杯集點送好禮則歡迎民眾自備盒杯至243家指定店家消費，有機會抽中iPad大獎，活動只到30日。

新竹市環保局推出「回收生活節」，今年與6處3C賣場及量販店合作，民眾提交7類資源物可兌換現金抵用券，標準為廢筆記型電腦1台100元、廢平板電腦1台50元、廢電扇1台50元、廢手機1台20元、廢鍵盤1台10元、廢乾電池0.5公斤10元、行動通訊相關配件（包括旅充、座充、電池、耳機、手寫筆、傳輸線及讀卡機）1公斤10元。

其中在電池類別，環保局原已回收「1至4號乾電池、鈕扣型」5項電池，即日起更加碼回收「行動電源、鋰電池、水銀電池、筆電電池」4項電池，歡迎民眾多加利用。

環保局指出，贈送的10至100元不等現金抵用券視同現金，限於該6處3C賣場及量販店購物折抵使用，使用期限至明年6月30日止，每人每類資源物限兌換3份，數量有限兌完為止。指定兌換賣場地點資訊可上新竹市環保局查詢。

另，今年「挺環保！自備盒杯．1集2抽樂成雙」活動也持續進行中，採LINE電子集點，民眾每次自備容器於指定243家餐飲店家（https://reurl.cc/YvQa4O）消費後，即可掃描集點抽獎。獎項有iPad、氣炸烤箱、Switch Lite、Apple Watch s3、AirPods，百貨禮券等。7月6日抽獎，7月7日得獎名單將公告於竹市環保局資收網。

環保局說明，每人每日每店限集點1次，集滿10點可兌換100元超商電子商品卡1張，每支手機號碼最多可兌換3張，商品卡活動總量1500張，兌完為止。去年已加LINE自備好友進行集點的民眾，若有尚未兌換完的點數，會將該剩餘點數轉至今年繼續累積。

新竹市近期推出2大環保活動，回收生活節與自備環保盒杯集點送好禮鼓勵民眾響應環保。圖／市府提供
新竹市近期推出2大環保活動，回收生活節與自備環保盒杯集點送好禮鼓勵民眾響應環保。圖／市府提供
新竹市近期推出2大環保活動，回收生活節與自備環保盒杯集點送好禮鼓勵民眾響應環保。圖／市府提供
新竹市近期推出2大環保活動，回收生活節與自備環保盒杯集點送好禮鼓勵民眾響應環保。圖／市府提供

新竹 量販店

延伸閱讀

竹市火爆男與前妻大吵竟砸路人車 法官判刑盼修身養性

竹市共餐食堂調高補助 長輩吃得健康又安心

竹市國中會考816人考5A 他不碰手機衝出佳績

疫情衝擊物價漲 竹市共餐食堂食材補助提高至每餐70元

相關新聞

龜山、龍潭低坡度解編 地方不看好

行政院5月核定桃園市龜山、龍潭區坡度低於5%區域劃出山坡地，開發不再受山坡地水土保持限制，也不用繳交土地公告現值12.5...

竹客不續營路線 監理所：不會驟停

新竹客運不堪虧損，營運桃竹竹苗4縣市共34條路線，9月12日許可證到期後擬停駛，其中竹縣達16條，多為學生通勤重點路線，...

公館覓陶趣 解謎玩密室脫逃

苗栗公館是陶的故鄉，縣府文觀局爭取客委會補助設計藍、黃、綠3條單車路線，並以苗栗特色館為核心串連公館32家業者，昨起推出...

接掌伴手禮協會 向勇盼做大品牌

向記食品總經理向勇原為食品業門外漢，10年創業傳承父祖輩家族喜愛的醬佐料食品，創新打出品牌知名度。他有感桃市府幫助伴手禮...

桃園社區醫療採檢站下周一起撤2站 11站調整服務時間

桃園市今新增6487例本土確診個案，桃園市衛生局長王文彥今表示，因醫院及基層診所加入採檢、醫療防疫工作後，發揮醫療照護功...

竹縣府扮月老 「X+友愛公益」淨灘 促38男女聯誼配對

鼓勵青年透過交友，了解愛情關係經營，並藉此尋找理想成家對象，新竹縣青年成家系列第三場主題活動「X+友愛公益」，今天吸引3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。