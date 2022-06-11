竹市2大環保活動開跑中 自備環保盒杯、回收送好禮
新竹市近期推出2大環保活動，回收生活節鼓勵民眾持筆電、電扇、電池等資源物至指定3C賣場與量販店，即可兌換最高100元現金抵用券；自備環保盒杯集點送好禮則歡迎民眾自備盒杯至243家指定店家消費，有機會抽中iPad大獎，活動只到30日。
新竹市環保局推出「回收生活節」，今年與6處3C賣場及量販店合作，民眾提交7類資源物可兌換現金抵用券，標準為廢筆記型電腦1台100元、廢平板電腦1台50元、廢電扇1台50元、廢手機1台20元、廢鍵盤1台10元、廢乾電池0.5公斤10元、行動通訊相關配件（包括旅充、座充、電池、耳機、手寫筆、傳輸線及讀卡機）1公斤10元。
其中在電池類別，環保局原已回收「1至4號乾電池、鈕扣型」5項電池，即日起更加碼回收「行動電源、鋰電池、水銀電池、筆電電池」4項電池，歡迎民眾多加利用。
環保局指出，贈送的10至100元不等現金抵用券視同現金，限於該6處3C賣場及量販店購物折抵使用，使用期限至明年6月30日止，每人每類資源物限兌換3份，數量有限兌完為止。指定兌換賣場地點資訊可上新竹市環保局查詢。
另，今年「挺環保！自備盒杯．1集2抽樂成雙」活動也持續進行中，採LINE電子集點，民眾每次自備容器於指定243家餐飲店家（https://reurl.cc/YvQa4O）消費後，即可掃描集點抽獎。獎項有iPad、氣炸烤箱、Switch Lite、Apple Watch s3、AirPods，百貨禮券等。7月6日抽獎，7月7日得獎名單將公告於竹市環保局資收網。
環保局說明，每人每日每店限集點1次，集滿10點可兌換100元超商電子商品卡1張，每支手機號碼最多可兌換3張，商品卡活動總量1500張，兌完為止。去年已加LINE自備好友進行集點的民眾，若有尚未兌換完的點數，會將該剩餘點數轉至今年繼續累積。
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