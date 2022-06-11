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新竹客運申請34條路線不續營 朝路線優化、補貼協商中

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹客運申請34條路線不續營，目前正朝路線優化、路線補貼調整等方向協商中。圖／新竹區監理所提供
新竹客運申請34條路線不續營，目前正朝路線優化、路線補貼調整等方向協商中。圖／新竹區監理所提供

不堪疫情衝擊，載客量大幅降低，新竹客運日前傳出桃竹竹苗4縣市共34條路線，9月12日營運許可證到期後擬停駛消息。新竹區監理所表示，目前正朝路線優化、調整運具、調整虧損補貼等多元方式與地方政府協商中。協調期間，新竹客運將持續營運，不會屆期就驟然停駛。

新竹客運公司因不堪虧損，今年3月30日申請34條公路客運路線不續營申請，震撼各界。據了解，擬停駛的34條路線，依行駛區域畫分，全程新竹縣境內共有16條；全程新竹市境內有1條；跨新竹縣、市境內則有7條路線；跨新竹縣、市及桃園市境內有1條；跨新竹縣及桃園市境內有2條；全程苗栗縣境內7條。

新竹區監理所收到不續營申請書後，於4月至6月初已陸續與縣市政府、鄉鎮公所及新竹客運公司高層洽談，尋求解決共識。　　

據了解，桃竹竹苗四縣市34條路線很多都是基本民行，一旦停駛可能對通勤學生、上班族以及長者帶來不便，偏鄉民眾更可能陷入無車可搭的窘境。

新竹區監理所表示，針對新竹客運34條路線不續營部分，目前規畫朝路線優化、運具調整、路線補貼調整、開放有意願經營業者接駛，以及依民眾所需改以市區客運接手等方向處理中。協調期間會有緩衝期，新竹客運不會屆期就馬上停駛。

至於民代聚焦關注的新竹市香山區「5604」新竹－內湖路線，新竹區監理所表示，目前正研議規畫移撥市區公車。該路線目前尚有現行市區公車綠線、23支線、50路及51路可供利用，確保民眾搭乘需求。

新竹所強調，對於新竹客運不續營，已與地方政府及業者積極協商中，並將與地方政府合作，為維持基本民行盡一切的努力。

新竹客運公司因不堪虧損，提出34條公路客運路線不續營申請。圖／新竹區監理所提供
新竹客運公司因不堪虧損，提出34條公路客運路線不續營申請。圖／新竹區監理所提供

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