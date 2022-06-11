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台東縣府蓋15座新厝 讓小雨燕搬家沒煩惱
台東縣政府辦理縣立體育場館優化改善工程，為不讓小雨燕因工程造成雙方困擾，縣府貼心打造15座木製鳥屋，方便小雨燕搬遷，也不影響工程施作。台東縣鳥類專家、野鳥學會前理事長王克孝說，「縣府有貼心」。
縣立體育場長黃偉智說，設置鳥屋的用意，就是能讓長期在場館梁柱棲息的小雨燕搬遷，一來盡可能降低對小雨燕衝擊，二來工程如期進行，若小雨燕都能住進鳥屋，未來場館環境也能乾淨，對運動民眾和清潔人員都是好事。
縣立體育場館有逾30年歷史，其建築體及設施已斑駁老舊，縣府近期動工優化改善，不過，工程單位發現場館梁柱上都是小雨燕的鳥巢，且數量相當多，擔心施工會破壞棲地，停工又會影響工期，求助縣府協助解決問題。
縣府教育處和農業處商討後，想出兩全其美的辦法，就是在場館旁，打造15座木製鳥屋，讓小雨燕能夠自然地搬遷入住。黃偉智說，鳥屋都設計一個洞口，方便鳥爸媽進出，且鳥屋防水，屋內都可保持乾燥，並定期派員觀測。
王克孝說，小雨燕一年四季都會築巢繁殖，大部分集中在春節以後到夏天，一般築巢於建築及洞穴裂隙，常於山谷、城市組群出現。縣府能夠顧慮小雨燕生態，打造鳥屋算有貼心，他建議鳥屋洞口可再低一點，更能便於出入。
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