寶山水庫大壩廣場嚴重下陷逾一米 民代現勘找解方

新竹縣寶山水庫大壩旁廣場，原本300平方米的停車空間，在連日雨勢猛攻下，現在不僅出現長長裂縫更嚴重下陷。立法委員林思銘邀請副縣長陳見賢與自來水公司等相關單位，10日下午到場現勘，多方研議將向中央申請經費修繕，預估工程發包後約180個工作天可完工。

近期雨勢不斷，寶山水庫大壩旁廣場9日被居民發現嚴重下陷超過120公分，疑因地層不堪大雨沖刷，造成砂層、土層淺層滑動，最長達60公尺、最寬處約8米，地方憂心地層有崩塌進水庫疑慮。目前暫以帆布包覆龜裂面，避免雨水再滲入。

新竹縣議員邱振瑋與寶山鄉長邱坤桶也到場關心；邱振瑋說兩周前就出現裂痕，並有10公分的落差，前幾天大雨不斷造成大面積下陷。邱坤桶表示，大壩旁廣場12年前也曾崩塌，加上這一次已是第3次嚴重崩陷，當初因整體經費問題而無法完整施作，這次預估工程經費要500萬以上。