快訊

寶寶意外離世...夫妻拚2年生回來 托夢「我要回去找你們」萬人淚崩

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶山水庫大壩廣場嚴重下陷逾一米 民代現勘找解方

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
寶山水庫大壩旁廣場嚴重下陷超過120公分。記者王淑君／攝影
寶山水庫大壩旁廣場嚴重下陷超過120公分。記者王淑君／攝影

新竹縣寶山水庫大壩旁廣場，原本300平方米的停車空間，在連日雨勢猛攻下，現在不僅出現長長裂縫更嚴重下陷。立法委員林思銘邀請副縣長陳見賢與自來水公司等相關單位，10日下午到場現勘，多方研議將向中央申請經費修繕，預估工程發包後約180個工作天可完工。

近期雨勢不斷，寶山水庫大壩旁廣場9日被居民發現嚴重下陷超過120公分，疑因地層不堪大雨沖刷，造成砂層、土層淺層滑動，最長達60公尺、最寬處約8米，地方憂心地層有崩塌進水庫疑慮。目前暫以帆布包覆龜裂面，避免雨水再滲入。

新竹縣議員邱振瑋與寶山鄉長邱坤桶也到場關心；邱振瑋說兩周前就出現裂痕，並有10公分的落差，前幾天大雨不斷造成大面積下陷。邱坤桶表示，大壩旁廣場12年前也曾崩塌，加上這一次已是第3次嚴重崩陷，當初因整體經費問題而無法完整施作，這次預估工程經費要500萬以上。

林思銘顧及寶山水庫水質及附近居民安全，希望經濟部水利署重視災損、全額提供經費，並盡速發包修復。陳見賢則提醒要求，封鎖線須拉起來靠近路邊，不讓民眾進入危險區域，也因災區與山湖路僅一線之隔，需加強保護民眾安全。自來水公司第3區管理處表示，會盡速依法發包施工，設計發包約需要180個工作天，完工後將不開放停車場之用。

寶山水庫大壩旁廣場因雨塌陷，立委林思銘（右一）與副縣長陳見賢（左一）、寶山鄉長邱坤桶（右二）等人前往會勘。記者王淑君／攝影
寶山水庫大壩旁廣場因雨塌陷，立委林思銘（右一）與副縣長陳見賢（左一）、寶山鄉長邱坤桶（右二）等人前往會勘。記者王淑君／攝影
寶山水庫大壩旁廣場崩塌處與山湖路僅一線之隔。記者王淑君／攝影
寶山水庫大壩旁廣場崩塌處與山湖路僅一線之隔。記者王淑君／攝影
寶山水庫大壩旁廣場崩塌處，目前暫以帆布包覆龜裂面，避免雨水再滲入。記者王淑君／攝影
寶山水庫大壩旁廣場崩塌處，目前暫以帆布包覆龜裂面，避免雨水再滲入。記者王淑君／攝影
寶山水庫大壩廣場嚴重下陷逾一米，民代現勘找解方。記者王淑君／攝影
寶山水庫大壩廣場嚴重下陷逾一米，民代現勘找解方。記者王淑君／攝影

水庫 大壩 新竹

延伸閱讀

夏季電費上路 國民黨團籲比照去年延緩實施

堵不了千萬個郭彥均！藍委赴刑事局「自首」要總統道歉

昔監委查「3+11」蘇指不厚道 李鴻鈞：調查沒時機問題

促轉會月底解編 政院接手 藍批政治操作更難監督

相關新聞

桃紓困漏計程車 藍爭取現金補助

桃園市政府日前提出百工百業紓困振興計畫，包括各行各業，卻漏了計程車司機。桃園市議會國民黨團昨天為小黃運將抱不平，指客運司...

台61、台66現坑洞 拚月底修補完

近來連日大雨，桃園重要道路台61、66線出現800多處大小坑洞，交通部長王國材昨視察後表示，6月底前將全部修補完成，並爭...

竹市共餐食堂 7月將調高食材補助

疫情衝擊加上物價調漲，新竹市「共餐食堂」營運成本節節高升，今年7月1日起將調高食材費用的補助，從每人每餐52元調高至70...

新竹收聽ICRT 變清楚了

ICRT為全國唯一的英語廣播電台，但在新竹地區長期收訊不良頗受詬病，ICRT經數年籌備，斥資進行設備更新與技術調整，新竹...

寶山水庫大壩廣場嚴重下陷逾一米 民代現勘找解方

新竹縣寶山水庫大壩旁廣場，原本300平方米的停車空間，在連日雨勢猛攻下，現在不僅出現長長裂縫更嚴重下陷。立法委員林思銘邀...

全球卓越建設獎巴黎頒獎 奧斯卡金像級桃園獲2金2銀

桃園市政府黃治峯秘書長率桃園公共建設團隊，赴巴黎領取2022「全球卓越建設獎」，今天參加頒獎典禮，桃園榮獲2金2銀佳績，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。