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立委沈發惠號召捐贈防疫物資 苗栗新苗教養院解燃眉之急

中央社／ 苗栗縣10日電

民進黨不分區立委沈發惠結合民間團體捐贈苗栗縣後龍鎮新苗教養院防疫及生活物資，今天舉行捐贈儀式；教養院指出，疫情衝擊，多項物資匱乏，感謝社會愛心援助暫緩燃眉之急。

新苗教養院位於苗栗縣後龍鎮，照護收容80多名包括心智多重自閉、唐氏症等中、重度障礙院生。沈發惠下午出席捐贈儀式時表示，他在新北市汐止出生，父親、祖父都是苗栗後龍人，小時候籍貫總填寫苗栗後龍，然而對故鄉始終陌生，近幾年擔任不分區立委服務苗栗，偶然機緣下，才知道這裡有間教養院在地奉獻多年。

沈發惠指出，部分汐止善心民眾、公益社團得知新苗教養院受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各項物資募集不易，主動捐贈涼被、口罩、方巾、酒精等物資，他除指示竹南服務處全力協助，也在臉書發布訊息，第一時間就獲得中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會理事長洪明賢、新北市水返腳運動發展協會理事長黃冠雄及許多工商行號、熱心民眾響應。

沈發惠國會辦公室及洪明賢等人今天將募得的隔離衣、床包、枕頭套、牙膏、牙刷等大量防疫及生活物資送抵新苗教養院，盼幫助院方度過疫情困境，並拋磚引玉，讓社會愛心傳遞到台灣每一個角落。

新苗教養院院長林金枝表示，這次疫情對社福機構衝擊很大，院內雖然已經加強防疫措施，但仍對照顧及輔導院生造成嚴重影響，快篩試劑曾1天就用掉100多劑，消耗非常快；非常感謝來自各界的愛心，援助大量物資，讓教養院稍解燃眉之急，不必再擔心物資匱乏，可把心力專注在照顧孩子健康與補充營養提升防疫力上。

疫情 沈發惠

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