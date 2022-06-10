桃園合唱藝術節人聲決賽7月展開 6月18日起民眾可索票

2022桃園合唱藝術節的人聲總決賽、音樂會7月9及10日於中壢藝術館舉辦，今以「人聲遊記」為題，用聲音跨越疫情與國界，全台41支優秀團隊選出20支進入決賽，並邀請去年優勝隊伍及國內知名樂團演出，6月18日將開放民眾索票。

2022桃園合唱藝術節3月起開放競賽報名，來自全台41支隊伍角逐，將於7月9及10日舉行決賽，今記者會上邀請第32屆流行金曲獎最佳演唱組合團隊「尋人啟事」及去年合唱組桃樂獎得主「長庚大學校友合唱團」，為晉級決賽的隊伍鼓勵打氣，2團也在7月的決賽後緊接的音樂會上表演。

桃市府文化局指出，7月的音樂會另邀請「原聲出口」獻唱原民古調及流行音樂，及「台北室內合唱團」帶來一連串國內外經典曲目，各組冠軍隊也將分別於阿卡貝拉音樂會、合唱音樂會登台演出。

除了大賽及音樂會，文化局在合唱節教育推廣課程「人聲重唱培訓營」，還有家長與年輕人喜愛的「名師帶領體驗課」，另外7月3日下午於遠東SOGO中壢館舉辦「雙城人聲－社區交流音樂會」，6月18日將開放民眾索票。