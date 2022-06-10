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全球卓越建設獎巴黎頒獎 奧斯卡金像級桃園獲2金2銀

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大有梯田公園獲環境類金獎，是全台首座以低環境衝擊工法打造的農村生活體驗公園。圖／工務局提供
大有梯田公園獲環境類金獎，是全台首座以低環境衝擊工法打造的農村生活體驗公園。圖／工務局提供

桃園市政府黃治峯秘書長率桃園公共建設團隊，赴巴黎領取2022「全球卓越建設獎」，今天參加頒獎典禮，桃園榮獲2金2銀佳績，讓世界看見桃園公共建設之美。

全球卓越建設獎（FIABCI World Prix dExcellence Awards）有全球建築界奧斯卡金像獎美稱，得獎作品都是從全球各國卓越建設獎中擇優評選，今年全球有超過70個國家及100多個世界專業組織的作品加入競比，我國優質公私部門建設不受外交限制，以創新、設計與全世界專業者交流，提升國際正面能見度的珍貴機會。

桃園得獎作品包括特色公園大有梯田公園、中原生態埤塘公園，以及亮點建設橫山書法館、中路二號社會住宅，都是升格後桃園公共建設的亮點作品，其中大有梯田公園以及中路二號社會住宅，是我國公共工程金質獎特優工程。

獲得環境類金獎的大有梯田公園 是全台首座以低環境衝擊工法打造的農村生活體驗公園，更以挑戰式主題全齡遊戲場聞名，完工啟用迄今已成為居民與網紅打卡新熱點。同樣榮獲金獎的橫山書法館，是以公園為「硯台」、埤塘為「墨池」的概念設計，建築外觀由5個如篆刻印章的方盒子組成，可作為典藏、教育推廣及展覽活動空間。外國觀光客來台搭機場捷運到A17領航站，即可就近參觀，是觀光客的熱門旅遊景點之一。

黃治峯表示，桃園升直轄市後公共建設獲獎不斷，無論規畫設計、施工管理、履約能力、提升品質的方法等都不斷創新，而公共工程的質感、美感、可及性、耐用度、在地性與主題特色，也都發揮得越來越好，代表桃園城市發展不斷進步，也開創公共工程品質的新境界。

桃園市政府黃治峯秘書長（右）赴巴黎參加「全球卓越建設獎」和領獎。圖／桃園市政府工務局提供
桃園市政府黃治峯秘書長（右）赴巴黎參加「全球卓越建設獎」和領獎。圖／桃園市政府工務局提供
中路二號社會住宅獲銀獎。圖／桃園市政府工務局提供
中路二號社會住宅獲銀獎。圖／桃園市政府工務局提供
橫山書法館以公園為「硯台」、埤塘為「墨池」的概念設計，建築外觀由5個如篆刻印章的方盒子組成。圖／工務局提供
橫山書法館以公園為「硯台」、埤塘為「墨池」的概念設計，建築外觀由5個如篆刻印章的方盒子組成。圖／工務局提供
黃治峯秘書長與桃園公共建設團隊領獎後合影，桃園榮獲2金2銀佳績。圖／桃園市政府工務局提供
黃治峯秘書長與桃園公共建設團隊領獎後合影，桃園榮獲2金2銀佳績。圖／桃園市政府工務局提供

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