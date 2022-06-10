竹縣啟動竹北、湖口商圈騎樓整平 友善行走環境
新竹縣政府今天表示，啟動騎樓整平計畫，將改善竹北商圈、湖口站前商圈共4路段騎樓，預計12月底完工，透過騎樓整平路段串聯，提供友善行走環境。
新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，高齡化社會的到來，長者與身障者戶外活動需求提升，縣府持續推動騎樓整平計畫，建立優質無障礙的人行環境空間。
工務處指出，騎樓整平計畫工程技術難度雖然不高、經費也不多，但與居民溝通協調卻是一大挑戰，透過與住戶不斷協調，終於取得共識。這次騎樓整平範圍是竹北商圈及湖口站前商圈路段逐步整平，4條路段總長度約578公尺。
工務處指出，將採取騎樓兩側順平銜接方式或全面翻修整平，也建置無障礙的人行環境空間，增加視覺引導、必要警示等措施，提升騎樓環境品質，讓行動不便者行走更友善、方便。
工務處表示，期盼順平騎樓後，同時提升市容，吸引民眾前來商街消費，也提升店家商機促進地方商業活動。
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