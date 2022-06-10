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竹市共餐食堂調高補助 長輩吃得健康又安心

中央社／ 新竹市10日電

新竹市政府7月1日起將調高共餐食堂的食材費用補助。竹市副市長沈慧虹今天前往南福長青會關心食堂運作情形時表示，盼讓長輩吃到最營養的食物。

新竹市政府發布新聞稿表示，沈慧虹今天至南福長青會共餐食堂關心運作情形，除了穿上圍裙煮菜，也和歌唱班長輩寒暄、關心志工，幫長輩打飯、享用美味佳餚。

沈慧虹於稿中表示，市府發現很多長輩因為小孩或家人去上班，午餐吃得不營養，因此開辦共餐食堂，但物價、成本漸高，因此調整補助金額，使用優質食材，讓長輩吃到最營養的食物。

新竹市政府社會處指出，長青樂活共餐食堂於民國104年開辦，當時每人每餐補助約33元，108年曾調高一次食材補助費，但這2年受疫情影響，加上物價上漲，共餐食堂營運成本增加，為讓長輩吃得更營養豐盛、減輕承辦單位負擔，將從7月1日起每餐補助調高到每人每餐70元。

社會處表示，本市共有68個共餐據點及41個長照C據點等，每個據點都有提供餐飲服務，雖然因應疫情，各共餐據點自5月3日起全面供餐不共餐，服務不中斷。

新竹 疫情 長照

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