疫情衝擊物價漲 竹市共餐食堂食材補助提高至每餐70元

疫情衝擊加上物價調漲，新竹市「共餐食堂」營運成本節節高升，今年7月1日起將調高食材費用的補助，從每人每餐52元調高至70元。副市長沈慧虹今天也特別到南福長青會共餐食堂關心食堂運作情形，還親自下廚煮龍鬚菜、打飯，照顧長輩用餐。

竹市府社會處指出，長青樂活共餐食堂自2015年開辦，當時參考學校營養午餐費用，每餐補助約33元，2019年調高食材補助費，每餐補助41至52元不等。但這2年疫情影響加上物價上漲，為減輕共餐食堂承辦單位負擔，7月起每餐補助將再調高到70元。

新竹市目前有68個共餐據點及41個長照C據點與失智據點，每個據點都有提供餐飲服務，因應疫情，共餐據點5月3日起供餐不共餐，並改以外帶餐盒，請長輩回家用餐。

南勢市民活動中心落成1年多，1樓的長青學苑課程很受長輩歡迎，社區志工每周二、周五早上8點到廚房準備共餐餐點，包含長輩與志工一次約要準備100人份。

南勢里長郭文銘說，物價上漲，買菜成本確實會增加，他每次都會趁凌晨到大市場採買，好在攤商知道食材買來是要給老人共餐，都會給批發價，據點一次也會買齊一周的量，盡量以量制價。

沈慧虹今天也到共餐廚房了解烹飪情形，跟志工大姊聊天還提及自己身為家中長女，常要幫家人張羅餐點，下廚不是問題，但倒是沒一次煮過那麼多人份。她希望市府開辦共餐食堂拉高補助，長輩能安心用餐、吃得營養，「三明治世代」也能安心工作。