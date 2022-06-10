快訊

寶寶意外離世...夫妻拚2年生回來 托夢「我要回去找你們」萬人淚崩

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣通霄鎮24里長連署納骨塔降價 公所:對已購者不公

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄鎮公有牛埔山公墓懷恩堂3樓新增設塔櫃，目前已銷售過半。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮公有牛埔山公墓懷恩堂3樓新增設塔櫃，目前已銷售過半。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮24里長上月底完成連署，希望公有牛埔山公墓懷恩堂納骨塔3樓新設塔櫃，能比照原1、2樓價格，降低鎮民負擔，不過鎮公所以塔櫃價格依法由鎮代表會通過，且二期新設塔櫃已銷售過半，降價對已購買人不公平，確有困難。

牛埔山公墓懷恩堂納骨塔一期1、2樓塔櫃價格，使用費最低3萬元，外鄉鎮2倍（不含管理費），但去年底完工增設3樓的新塔櫃約有3000位，高級區使用費最低4.8萬元、特級區使用費最低6萬元，外鄉鎮3倍；今年初開始畫位對外銷售，目前已售出半數以上。

上月中旬鎮代會定期會時，鎮民代表徐淑雲提案降價之後，發起連署，11位代表僅主席吳昭興以塔位價格本就經代表會審議通過，所以他未簽署，而24里里長則悉數簽署。

鎮民代表徐淑雲指出，她與里長等基層民意代表跑公祭行程時，經常會聽到喪家抱怨，反映懷恩堂新增設塔位比之前的貴很多，加上疫情影響收入，負擔很重。她強調，針對這份連署，鎮公所已回文她說明無法半途降價理由，但「不好的政策就要改」她為民發聲義不容辭，會透過下次鎮代定期會繼續爭取。

五北里長甘秋永說，懷恩堂新塔櫃價格比隔壁鄉鎮苑裡、西湖都高，尤其神主牌位也要求鎮民要附上戶籍謄本，證明是通霄鎮民，但有些早期，像他們家供奉有甘姓、吳姓祖宗牌位，吳姓祖宗牌位是以前甘家長工、未婚沒有子嗣，去哪找出戶籍謄本來證明是鎮民，結果就必須多花2倍價錢，很不合理。

通霄代理鎮長徐新淵表示，懷恩堂3樓新增設塔櫃，視野更好，材料也比之前的要好，且造價的材料、人工也都有明顯漲幅，價格調漲是必然，也經代表會通過，加上已銷售過半，半途降價對已購買人也不公平。

通霄鎮公有牛埔山公墓懷恩堂3樓新增設塔櫃，挨批價格偏高。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮公有牛埔山公墓懷恩堂3樓新增設塔櫃，挨批價格偏高。記者吳傑沐／攝影

疫情 苗栗縣

延伸閱讀

英文模擬考B++衝到會考A++ 榜首成了大黑馬

豪雨土石滑動走山 苗栗縣造橋鄉苗12線搶通

苗栗縣宣布 高中以下學校13日起恢復實體課程

大雨一直下 苗栗縣後龍鎮土地公廟秒變危樓

相關新聞

桃紓困漏計程車 藍爭取現金補助

桃園市政府日前提出百工百業紓困振興計畫，包括各行各業，卻漏了計程車司機。桃園市議會國民黨團昨天為小黃運將抱不平，指客運司...

台61、台66現坑洞 拚月底修補完

近來連日大雨，桃園重要道路台61、66線出現800多處大小坑洞，交通部長王國材昨視察後表示，6月底前將全部修補完成，並爭...

竹市共餐食堂 7月將調高食材補助

疫情衝擊加上物價調漲，新竹市「共餐食堂」營運成本節節高升，今年7月1日起將調高食材費用的補助，從每人每餐52元調高至70...

新竹收聽ICRT 變清楚了

ICRT為全國唯一的英語廣播電台，但在新竹地區長期收訊不良頗受詬病，ICRT經數年籌備，斥資進行設備更新與技術調整，新竹...

寶山水庫大壩廣場嚴重下陷逾一米 民代現勘找解方

新竹縣寶山水庫大壩旁廣場，原本300平方米的停車空間，在連日雨勢猛攻下，現在不僅出現長長裂縫更嚴重下陷。立法委員林思銘邀...

全球卓越建設獎巴黎頒獎 奧斯卡金像級桃園獲2金2銀

桃園市政府黃治峯秘書長率桃園公共建設團隊，赴巴黎領取2022「全球卓越建設獎」，今天參加頒獎典禮，桃園榮獲2金2銀佳績，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。