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苗栗縣通霄鎮24里長連署納骨塔降價 公所:對已購者不公
苗栗縣通霄鎮24里長上月底完成連署，希望公有牛埔山公墓懷恩堂納骨塔3樓新設塔櫃，能比照原1、2樓價格，降低鎮民負擔，不過鎮公所以塔櫃價格依法由鎮代表會通過，且二期新設塔櫃已銷售過半，降價對已購買人不公平，確有困難。
牛埔山公墓懷恩堂納骨塔一期1、2樓塔櫃價格，使用費最低3萬元，外鄉鎮2倍（不含管理費），但去年底完工增設3樓的新塔櫃約有3000位，高級區使用費最低4.8萬元、特級區使用費最低6萬元，外鄉鎮3倍；今年初開始畫位對外銷售，目前已售出半數以上。
上月中旬鎮代會定期會時，鎮民代表徐淑雲提案降價之後，發起連署，11位代表僅主席吳昭興以塔位價格本就經代表會審議通過，所以他未簽署，而24里里長則悉數簽署。
鎮民代表徐淑雲指出，她與里長等基層民意代表跑公祭行程時，經常會聽到喪家抱怨，反映懷恩堂新增設塔位比之前的貴很多，加上疫情影響收入，負擔很重。她強調，針對這份連署，鎮公所已回文她說明無法半途降價理由，但「不好的政策就要改」她為民發聲義不容辭，會透過下次鎮代定期會繼續爭取。
五北里長甘秋永說，懷恩堂新塔櫃價格比隔壁鄉鎮苑裡、西湖都高，尤其神主牌位也要求鎮民要附上戶籍謄本，證明是通霄鎮民，但有些早期，像他們家供奉有甘姓、吳姓祖宗牌位，吳姓祖宗牌位是以前甘家長工、未婚沒有子嗣，去哪找出戶籍謄本來證明是鎮民，結果就必須多花2倍價錢，很不合理。
通霄代理鎮長徐新淵表示，懷恩堂3樓新增設塔櫃，視野更好，材料也比之前的要好，且造價的材料、人工也都有明顯漲幅，價格調漲是必然，也經代表會通過，加上已銷售過半，半途降價對已購買人也不公平。
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