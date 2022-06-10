影／別人追垃圾車丟垃圾 他追垃圾車是真愛

每到垃圾車收取時間家家戶戶站在門口等待垃圾車，甚至追垃圾車丟垃圾，但嘉義市林森國小六年級學生吳晨愷也常常在追垃圾車，但他是真的喜歡垃圾車；熟記嘉義市垃圾車、收運路線及相對應的清潔隊員，還為垃圾車拍攝相關畫面上傳youtube近500部影片供大眾欣賞。他說，將來長大希望成為清潔隊員，站在垃圾車後面，第一線服務民眾。

今年2月1日深夜10時30分嘉義市環保局長蕭令宜巡視春節期間嘉義市定點垃圾收取情形，在垂楊路蘇周連宗祠前的夜間定點收取點查看時，發現有名學童在家長陪同下拿著手機拍攝垃圾車作業情形，看他熟練地操作拍攝垃圾車好奇地和他聊天，沒想到小小年紀竟有著豐富的環保常識，尤其是對垃圾車相關事物更是知無不言，讓蕭令宜大感意外。學童名叫吳晨愷就讀林森國小六年級，是學校的水環境志工巡守隊成員。

吳爸爸說，晨愷自3歲時對垃圾車產生興趣，開始載著他追蹤垃圾車，晨愷還自學攝影及剪輯，為了剪輯所以學了注音輸入法，現在已經可以很輕鬆的當場拍攝影片、當場剪輯，用手機上傳youTube供大眾欣賞。也到其他縣市深入了解垃圾收運方式及拍攝影片。

晨愷有加入全國垃圾車的社群，從群內學習各項清潔機具知識，所以可以清楚的說明各垃圾車的來源：像市環保局從新竹科學園區移撥的15立方公尺垃圾車原車號623-TK，經維修重新領牌車號為KEN-1162的過程。車號KEN-1162垃圾車頂尚未噴漆完成完全修復的細節。

晨愷還熟記嘉義市垃圾車、收運路線及相對應的清潔隊員，並與大家親切互動，對於清潔隊員而言是極大肯定與鼓勵。

市環保局表示，透過晨愷的影片可了解垃圾收運情形，持續改善收運方式，同時也可發現收運市場垃圾時有部分店家資源回收物資未確實分類，派員加強輔導妥善分類回收。

晨愷認真態度、學習精神、親身投入環保議題，市環保局視為楷模，特頒發獎狀及特製1輛市環保局垃圾車模型，鼓勵他在推廣環境保護上的貢獻。

問他未來的志向，吳晨愷說，將來長大希望成為清潔隊員，站在垃圾車後面，第一線服務民眾，因為按下開關收取垃圾覺得很療癒。