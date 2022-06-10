民間送暖捐3100劑快篩 助竹縣遊民、獨居老人抗疫

新冠肺炎疫情持續延燒，全台累計確診人數已突破兩百萬人，有感於街友與獨居老人的健康狀況不易受關注，竹縣在地建設公司與民間善心人士劉志枰，聯合捐贈3100劑快篩試劑給新竹縣政府，再委由新竹縣中華照顧者關懷協會，將資源遞送給弱勢族群，協助他們及早確認病況並接受治療。

秉持回饋社會理念並協助新竹縣社福機構防疫，京茂建設董事長鄭秀勳與善心人士劉志枰，分別捐贈1500劑與1600劑快篩，提供照顧街友、獨居老人、脆弱家庭及遊民安置中心服務據點使用。除了請社工人員進行街頭關懷時，協助身體不適遊民進行快篩外，也希望能提供竹縣獨居老人每人5劑。

新竹縣中華照顧者關懷協會社工督導江婉柔表示，該協會是縣府社會處委託辦理獨居老人在宅緊急救援業務的單位，目前竹縣列冊需關懷的獨居老人約有786人、街友117人；其中獨居老人族群，多數有多重慢性疾病，若不幸染疫後轉為中重症機率也較高，因此也將列冊關懷的獨居老人、街友納入提供快篩試劑的對象，預估約903人受惠。

鄭秀勳與劉志枰說，街友在外露宿生活環境較為特殊，染疫風險比一般民眾高；而目前疫情仍然嚴峻，快篩試劑已經是民眾必備的防疫物資之一，透過捐贈快篩希望能拋磚引玉，帶動社會大眾及慈善團體共同為防疫工作盡一份心力。