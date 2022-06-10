傳加入民進黨 竹市副市長沈慧虹：市政優先

新竹市副市長沈慧虹外傳將代表民進黨參選新竹市長，原本沒黨籍的她傳出申請加入民進黨。沈慧虹今出席市政行程後受訪沒否認，僅說「市政優先」，不過，沈慧虹最近公開行程明顯增加，甚至比市長林智堅多，還首度開設臉書粉絲專頁，陸、空戰齊發爭取曝光，參選態勢逐漸明朗。

昨天媒體一份新竹市長最新民調，顯示沈慧虹以9.9％支持度，落後黨內行政院顧問鄭宏輝28.9％支持度，甚至支持度也落後國民黨和民眾黨的潛在市長參選人10%以上。

沈慧虹對此表示，沒看到這份民調，早上也忙著開晨會，尤其公道三新闢道路通車在即，大雨過後才是考驗，希望好天氣持續放晴。市政工作24小時，平時與市長林智堅分進合擊，有空就會到地方關心，依據地方民意訂定政策，才符合需求。

外傳沈慧虹申請加入民進黨，她今天也未做正面回應，僅說「市長、總召都很鼓勵我」，但市政優先，今天就不談論這個。

地方人士指出，沈慧虹若將接棒參選新竹市長，以無黨籍身分參選，恐招致黨內雜音，必須優先處理黨籍問題，所以入黨是遲早的事，沈慧虹可透過網路申請入黨，交由中央黨部審核即可，不一定要送件至地方黨部，未來才能師出有名，獲綠營提名參選。