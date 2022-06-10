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竹縣騎樓整平擴充啟動 竹北、湖口4路段年底完工

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣府爭取騎樓整平擴充案補助，總工程經費470萬元，將改善竹北、湖口等4路段，預計6月底開工，今年12月底完工。圖／縣府提供
竹縣府爭取騎樓整平擴充案補助，總工程經費470萬元，將改善竹北、湖口等4路段，預計6月底開工，今年12月底完工。圖／縣府提供

騎樓停放摩托車或遭堆置物品的問題隨處可見，用路人常常「不良於行」，得繞道通行。有鑑於此，新竹縣政府向中央爭取騎樓整平工程擴充案補助，獲得中央補助385.4萬元，縣府自籌84萬6000元，總工程經費470萬元，將改善竹北、湖口等4路段，預計6月底開工，今年12月底完工。

縣府工務處說，這次將以竹北商圈及湖口站前商圈路段逐步整平為目標，擴充4條路段主要為湖口鄉達生路、中央街、中山路二段轉達生路；竹北市縣政二路、光明六路、光明九路等區域，施作街廊總長度約578公尺。

改善區域為湖口市區與竹北縣政金融區，商家林立且往來人潮多，不只騎樓舖面老舊破損還有高低落差，因此列為整平重點區域。

工務處進一步指出，騎樓整平選擇以商圈街廓、旅遊路線、公共交通轉運點或社區通學等具有迫切整平需求為主，且為連續性具有一定規模（至少連續100公尺以上）路段者。騎樓整平計畫工程技術難度雖然不高、經費也不多，但與居民溝通協調卻是一大挑戰，也是成功與否的重要關鍵，因此最困難的就是整平意願徵詢，施工前須一戶戶與住家店面不斷溝通協調。

新竹縣長楊文科說，新竹縣在今年內政部營建署「110年度公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」中，獲非六都第一名，分數高達97分，連續兩年榮獲評比成績特優，今年持續爭取擴充案補助。隨著高齡化社會的到來，高齡者與身障者戶外活動的需求日益增高，縣府近來積極推動騎樓整平計畫，也獲中央肯定，期盼建立優質無障礙的人行環境空間，改造市容、增進逛街人潮，提並促進地方商業活動。

竹縣竹北市縣政九路部分騎樓，在去年度整平計畫施行後獲得改善。圖／縣府提供
竹縣竹北市縣政九路部分騎樓，在去年度整平計畫施行後獲得改善。圖／縣府提供

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