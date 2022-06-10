豪雨土石滑動走山 苗栗縣造橋鄉苗12線搶通

苗栗縣造橋鄉平興村苗12田園路口，昨天上午10點多，道路邊坡因豪雨土石滑動走山，土石淹沒道路造成交通受阻，鄉公所派員緊急交通管制及搶修作業，目前已能單向通車。

轄區警員王耀董指出，昨天獲報到場發現，該處疑因大雨沖刷致山坡土石鬆動造成坍方，大片土石和樹木因而滑落占據一旁道路，該處路段因而受阻無法通行，為維護用路人安全，趕緊擺放交通錐、連桿等交通管制設備，並在該處進行交通疏導，提醒用路人注意。

事發後，造橋鄉公所、苗栗縣政府工務處等相關單位也盡速派機具搶修，今天上午該路段已能單向通行，其餘土石及樹木仍需相關人員繼續清除，請民眾行經該處小心行駛，安全為上。