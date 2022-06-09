新竹東眼山辦森林攤認識動物林木 明天森林攤DIY親子來玩
疫情緩和下，民眾紛紛走出山林戶外遊玩紓壓，新竹林管處東眼山自然教育中心明天推出「別出心材×森林攤」，該處今天下午表示，明天上午在東眼山遊客中心舉辦森林手作坊DIY活動，認識國產木材和園區明星動物，體驗東眼山的魅力。
新竹林管處表示，該處推出「別出心材×森林攤」活動，6至7月將以東眼山的生物為主題，認識森林園區季節性森林多樣性及常見生物，本月在明天及18日兩天周末的上午9時至下午3時，舉辦森林手作坊擺攤活動，遊客可前往遊客中心參加森林攤活動，認識台灣野兔明星動物和東眼山森林面貌。
現場森林手作坊活動，分別在上午10時、11時及下午1時、2時分4個場次辦理，提供遊客DIY木質製作體驗，遊客可依來訪時間前往攤位現場預約，每場限收20人體驗，額滿為止，鼓勵民眾響應林務局電子門票活動，森林攤出示電子門票，即可享有DIY活動與教育商品九折優惠，歡迎民眾走向戶外接觸大自然。
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