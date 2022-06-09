桃園市衛生局免費心理諮詢 這3種問題最多人求助

「我到底做錯了什麼，為什麼沒有人可以理解我的感受…」；「跟他（她）溝通好累，為什麼我想說的事情，他（她）都感受不到，都聽不懂…」。桃園市衛生局表示，隨著社會文化快速變遷，加上疫情影響人們的社交生活，內心的孤單與無助讓人難以獨自承受或適當排解，也找不到情緒的出口。

為協助更多民眾撫慰內心的傷痛，體驗能接觸專業心理諮詢服務的溫暖，衛生局提供桃園市民眾免費心理諮詢服務，由專業心理師及資深社工師陪伴面對問題，探索面對壓力的新選擇。

衛生局說明，從2006年開始提供免費心理諮詢服務，目前13個行政區都設有免費心理諮詢服務駐點，2021年共計有1590人次接受服務，諮詢問題類型以情緒困擾、夫妻關係、家庭生活因素為前3名，接受服務的民眾回饋表示接受專業諮詢，可以協助他們整理情緒且感受到被理解。

桃園市衛生局副局長蘇柏文多年心理健康促進專業服務經驗發現，民眾面對感情壓力、夫妻關係、婆媳問題、生活挫折、自我認同等困擾時，覺得難以啟齒、害怕外界的眼光，也可能過去有不愉快的求助經驗，都阻礙第一時間尋求專業協助，減輕內心壓力痛苦的可能。

蘇柏文說，嚴重焦慮憂鬱時，藉由藥物治療可以緩解當下的不適，但長期而言，藉由專業諮詢可能發現壓力的根源，看見未來生活更多新的可能性。

蘇柏文提醒，疫情改變民眾生活習慣，若日常生活中的難題造成情緒困擾，想了解自己卡在哪裡，可以到衛生局「桃園市社區心理衛生中心網站」預約，13區及北一區身心健康補給站都可以心理諮詢服務，如果在操作上有任何問題，也歡迎民眾直接撥打+03）3325880桃園市社區心理衛生中心專線，有專人服務，除了一對一面談諮詢服務外，民眾也可撥打24小時生命線協談專線1995（要救救我）、張老師專線1980（依舊幫您）及衛生福利部安心專線0800-788-995（請幫幫，救救我），獲得即時的傾聽與心理支持。