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新竹縣市YouBike2.0上路不同步 跨縣市借還有空窗期

聯合報／ 記者張裕珍王淑君／新竹即時報導
新竹市今天宣布公共自行車將於7月15日升級迎來YouBike2.0，但頭前溪一溪之隔的新竹縣推出的YouBike2.0，在6月27日就會上路。記者張裕珍／攝影
新竹市今天宣布公共自行車將於7月15日升級迎來YouBike2.0，但頭前溪一溪之隔的新竹縣推出的YouBike2.0，在6月27日就會上路。記者張裕珍／攝影

新竹市今天宣布公共自行車將於7月15日升級迎來YouBike2.0，但頭前溪一溪之隔的新竹縣推出的YouBike2.0，在6月27日就會上路。微笑單車營運廠商說，若新竹縣市之間要互通借還YouBike2.0，將會出現半個月以上的空窗期，提醒民眾多加注意。

新竹縣政府過去沒有公共化自行車，今年將首度迎來YouBike進駐，縣府將全面建置設站彈性且設施新穎的YouBike2.0系統，竹北規畫在年底前設置50站，預計首波將先啟用30站，已經敲定於6月27日率先上路。

縣府交旅處指出，YouBike2.0收費方式為租借4小時內每30分鐘10元計算，4到8小時每30分鐘40元，未滿30分鐘則以30分鐘計費，至於前30分鐘將有優惠，方案待訂。

早一步建置YouBike的新竹市今年則正好要升級車輛系統，既有的50站YouBike1.0車輛旁將增設YouBike2.0車輛，採取YouBike1.0與2.0共站方式，就是考量新竹科學園區的15站目前還沒有升級計畫，擔心在竹科租借YouBike1.0車輛後，無法在竹市歸還。

至於新竹市YouBike2.0上路期間落在7月15日，包含既有50站與新設7站的YouBike2.0車輛都要等到下個月才能租借，屆時將可能出現在竹縣站點租了YouBike2.0騎到竹市之後，無法直接到站歸還的場景，空窗期將會長達半個多月，提醒民眾租借時留意。

YouBike 新竹 自行車

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