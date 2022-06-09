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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

內壢第三市場公辦都更案4度公告招商 周邊機能建設佳

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
內壢第三市場公辦都更案空拍圖。圖／都發局提供
內壢第三市場公辦都更案空拍圖。圖／都發局提供

鄰近桃園內壢火車站周邊有許多老舊建築，而桃市府也為將公有土地活化，因此推動內壢第三市場公辦都更案招商，基地距離內壢火車站步行3分鐘，且未來將會有亞東醫院建設，機能良好，昨天第4度公告招商，將申請受理於今年9月5日止。

桃園市中壢區仁愛段1047地號等14筆土地都市更新事業鄰近內壢火車站，位於中壢區中華路一段、文化路交叉口東北側，土地面積2212平方公尺，於2012年2月29日公告劃定為內壢火車站周邊更新地區範圍內，現主要作為停車場、便利商店及住宅使用。

桃市府住宅發展處表示，先前因原物料上漲及缺工等因素，讓都更案一直流標，而此案基地位置距內壢火車站僅300公尺，步行3分鐘可達，區位良好且周邊生活機能便利，結合鐵路地下化工程等相關重大計畫，未來周邊環境景觀將大幅改造；土地分區為商業區，可多元化使用，周邊除了既有的市場、量販店、連鎖商店、學校外，未來在元智大學旁還有遠東國際會議中心、亞東醫院等建設。

住發處指出，此處公有土地面積占近8成，均已取得各機關同意，且經住發處初步整合私有地主意見，基地範圍內私有地主參與意願極高，預期未來也可順利推動。

內壢第三市場公辦都更案為至目前主要為停車場使用。圖／都發局提供
內壢第三市場公辦都更案為至目前主要為停車場使用。圖／都發局提供
內壢第三市場公辦都更案所處位置周邊機能佳。圖／都發局提供
內壢第三市場公辦都更案所處位置周邊機能佳。圖／都發局提供

火車站 桃園 都更

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