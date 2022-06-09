重傷穿山甲快斷糧了 新竹縣向全民募集大蟻窩

新竹縣野生動物救傷站從今年4月至今，已接到逾10起穿山甲救傷通報，大多遭野狗咬傷，目前有2隻重傷穿山甲住院救治中。因重傷穿山甲每天要吃掉2顆大蟻窩，目前「主食」難尋、供不應求，陷入「斷糧」危機。縣府農業處請民眾「順手尋蟻窩、救救穿山甲」，若發現有直徑25公分以上的舉尾蟻窩，先不要摘除，趕緊通報農業處評估處置。

2隻重傷穿山甲，農業處指出，其中1隻尾巴被完全咬斷，另1隻遭咬傷造成多處鱗片脫落，因傷勢嚴重，需在竹縣野生動物救傷站住院治療2周以上。

穿山甲喜食螞蟻，「原料」卻難以取得，住院中的2隻穿山甲成體，每隻一天都需要吃掉1整顆蟻窩，用量龐大，雖然救傷站每天都會派人在園區內找尋大小合適的蟻窩，但近期都只找到小型蟻窩，不適合採摘，因此趕緊公開徵求鄉親「協助供餐」。

農業處解釋，徵求舉尾蟻主要是因築巢在樹上，好找尋、方便取得也容易保存，民眾如果在容易抵達的地點，發現直徑達25公分以上的「舉尾蟻窩」時，先不要出手，可以趕緊傳訊息通報《新竹縣政府農業處》臉書粉絲專頁，縣府或救傷站會派人前往評估。

農業處表示，穿山甲為《野生動物保育法》規範之第二級保育類動物，是體表布滿鱗片、善挖掘、喜食蟻的哺乳類動物，生活在臺灣各地淺山區域，但因和人類活動區域大幅重疊且被訛傳具有藥效，加上因被犬隻攻擊、棲地受破壞及人為捕捉等多重因素，數量變得稀少。