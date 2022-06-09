快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

重傷穿山甲快斷糧了 新竹縣向全民募集大蟻窩

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣野生動物救傷站2隻穿山甲現斷糧危機。圖／縣府提供
新竹縣野生動物救傷站2隻穿山甲現斷糧危機。圖／縣府提供

新竹縣野生動物救傷站從今年4月至今，已接到逾10起穿山甲救傷通報，大多遭野狗咬傷，目前有2隻重傷穿山甲住院救治中。因重傷穿山甲每天要吃掉2顆大蟻窩，目前「主食」難尋、供不應求，陷入「斷糧」危機。縣府農業處請民眾「順手尋蟻窩、救救穿山甲」，若發現有直徑25公分以上的舉尾蟻窩，先不要摘除，趕緊通報農業處評估處置。

2隻重傷穿山甲，農業處指出，其中1隻尾巴被完全咬斷，另1隻遭咬傷造成多處鱗片脫落，因傷勢嚴重，需在竹縣野生動物救傷站住院治療2周以上。

穿山甲喜食螞蟻，「原料」卻難以取得，住院中的2隻穿山甲成體，每隻一天都需要吃掉1整顆蟻窩，用量龐大，雖然救傷站每天都會派人在園區內找尋大小合適的蟻窩，但近期都只找到小型蟻窩，不適合採摘，因此趕緊公開徵求鄉親「協助供餐」。

農業處解釋，徵求舉尾蟻主要是因築巢在樹上，好找尋、方便取得也容易保存，民眾如果在容易抵達的地點，發現直徑達25公分以上的「舉尾蟻窩」時，先不要出手，可以趕緊傳訊息通報《新竹縣政府農業處》臉書粉絲專頁，縣府或救傷站會派人前往評估。

農業處表示，穿山甲為《野生動物保育法》規範之第二級保育類動物，是體表布滿鱗片、善挖掘、喜食蟻的哺乳類動物，生活在臺灣各地淺山區域，但因和人類活動區域大幅重疊且被訛傳具有藥效，加上因被犬隻攻擊、棲地受破壞及人為捕捉等多重因素，數量變得稀少。

每年除了領角鴞以外，最常被通報救傷的保育類動物就是穿山甲，但不是因為穿山甲數量很多，而是穿山甲和人類活動範圍高度重疊，且活動速度緩慢，若受驚嚇會原地蜷曲，而不是快速逃竄，所以常被野狗咬傷最外圍的尾巴、背部，或者遭人違法獵捕。民眾如果發現活動力正常且無外傷的穿山甲，切勿干擾或帶回家；但若有新鮮外傷或活動力不佳的情況，請盡快通報縣府農業處前往救援。

新竹縣野生動物救傷站2隻重傷穿山甲住院救治中，每天都要吃掉2顆大蟻窩，目前即將斷糧。圖／竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛提供
新竹縣野生動物救傷站2隻重傷穿山甲住院救治中，每天都要吃掉2顆大蟻窩，目前即將斷糧。圖／竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛提供
民眾若發現直徑達25公分以上的「舉尾蟻窩」時，可通報縣政府農業處前往評估。圖／竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛提供
民眾若發現直徑達25公分以上的「舉尾蟻窩」時，可通報縣政府農業處前往評估。圖／竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛提供

新竹

延伸閱讀

竹縣確診+1783僅40人有症狀 無症者占9成8

竹縣動物救傷站穿山甲將斷糧 公開徵尋蟻窩餵食

U12世界盃／中華隊名單出爐 新竹縣3球員出線

小小半導體人才 新竹縣十興國小程式設計競賽奪金牌

相關新聞

豪雨土石滑動走山 苗栗縣造橋鄉苗12線搶通

苗栗縣造橋鄉平興村苗12田園路口，昨天上午10點多，道路邊坡因豪雨土石滑動走山，土石淹沒道路造成交通受阻，鄉公所派員緊急...

中壢殯葬園區周邊3里 爭取建設

桃園市中壢區忠福里、興福里、幸福里3里鄰近殯葬園區，長年發展受限。當地民代直指，3個里里民獲得最大回饋只有往生火化、進塔...

寶山水庫廣場下陷 泰安苗62線6K坍方

梅雨季連日雨勢不斷，新竹縣寶山水庫大壩旁廣場昨天被居民發現嚴重下陷，疑因地層不堪大雨沖刷導致地基淘空，因下陷深度仍在擴大...

YouBike2.0來了 竹北6月27日 竹市7月15日 開通

新竹市公共自行車今年將升級為YouBike2.0，既有50站採YouBike1.0與2.0共站，並新增20站全為2.0車...

日日田職物所 搭橋點亮大溪

桃園市永昌宮旁的日日田職物所，由返鄉客家青年高慶榮運用藝術與設計專業，活化神農爺的閒置倉庫，打造成工作室；也讓許多青年創...

新竹縣市YouBike2.0上路不同步 跨縣市借還有空窗期

新竹市今天宣布公共自行車將於7月15日升級迎來YouBike2.0，但頭前溪一溪之隔的新竹縣推出的YouBike2.0，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。