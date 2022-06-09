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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

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毛嘉慶桃園客博會世界館陳抗衝突 法官裁定不罰

聯合報／ 記者王寓中／即時報導
桃園市議員參選人毛嘉慶中午在服務處裝填防疫酒精瓶時，收到桃園地方法院寄來的裁定書。圖／取自毛嘉慶臉書
桃園市議員參選人毛嘉慶中午在服務處裝填防疫酒精瓶時，收到桃園地方法院寄來的裁定書。圖／取自毛嘉慶臉書

5月10日桃園世界客家博覽會世界館，蔡英文總統到場，無黨籍市議員參選人毛嘉慶宣傳車廣播抗議，引發與警方的衝突，事後被依違反社會秩序維護法罪嫌函送桃園地院審理。毛嘉慶今天在臉書發文表示，中午收到桃園地院寄來的裁定書，裁定不罰。

毛嘉慶表示，起因就是5月10日當天，他跟助理小危開宣傳車前往世界客家博覽會主場館動土典禮，向蔡總統、行政院長蘇貞昌陳情，該預算以舉債的前瞻預算編列用於舉辦「煙火式的活動」，已明顯違反預算法，他在宣傳車上用擴音器大喊：「蔡總統、蘇院長，你們都被鄭文燦騙了」，公家預算拿來辦這種選舉綁樁活動，客家人不會高興，不如用在桃園全市的國中小學免費營養午餐，可以解決年輕夫妻養小孩的壓力，也可以讓預算花得有意義。

毛嘉慶表示，然後，就像大家看到的新聞一樣，警察說他們「騷擾、干擾」院長、總統，還扣帽子說什麼違反特勤條例，就連車窗被砸、播音設備遭破壞，他跟小危被超多警察壓在地上磨擦、拖打的種種警察違法舉措，都可以荒謬的說成是衝突，而這些明明都有直播影片佐證，他們還是昧著良心說謊栽贓。

他表示，打人砸車之後，警察明知自己理虧，事後堅持對他們做筆錄、移送法辦。警察的舉動，模糊了陳情焦點，戢傷了言論自由。

毛嘉慶表示，桃園市警察局中壢分局以「違反社會秩序維護法」名義將他、謝克洋、危俊睿三人移送桃園地院，感謝劉哲嘉法官裁定不罰。

毛嘉慶表示，法官明確指出，對於警方片面指稱他聚眾、妨礙公務都不成立，表達陳抗也難認已達顯然不當之程度，亦無影響當日活動之進行，這些都有影像、照片、勤務報告為證。

他表示，當然，如果中壢警分局不服本裁定，可以在裁定書送達之翌日起五日內(下周三前)，以書狀敘述理由提出抗告。

毛嘉慶呼籲桃園警察局，可以繼續知錯不改地將陷害民眾進行到底，凸顯官威也好對新潮流鄭文燦交心；或者，也可以想想自己的工作角色是否允許濫權踐踏言論自由，然後向他道歉，好嗎？這不過就是一個公道罷了。

警察 桃園 鄭文燦

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