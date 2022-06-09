竹縣動物救傷站穿山甲將斷糧 公開徵尋蟻窩餵食

竹縣野生動物救傷站有2隻重傷穿山甲住院救治中，但蟻窩數不足導致穿山甲有「斷糧」危機，竹縣府今天指出，若有發現直徑25公分以上的舉尾蟻窩，趕緊通報農業處評估摘取。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，從4月至今，已接獲逾10起穿山甲救傷通報，多是遭野狗咬傷，其中，有一隻尾巴完全被咬斷，還有一隻遭咬傷多處鱗片脫落，傷勢嚴重，需在新竹縣野生動物救傷站住院治療。

農業處表示，穿山甲每天需吃掉一整顆蟻窩，用量龐大，雖然救傷站每天尋找，但近期只找到小型蟻窩，不適合採摘，導致蟻窩存糧告急，需公開尋找。

農業處說，民眾若發現直徑達25公分以上的「舉尾蟻窩」時，可通報「新竹縣政府農業處」臉書粉絲專頁，將派人評估。

農業處表示，舉尾蟻築巢於樹上，好找尋、方便取得也容易保存，但舉尾蟻也是生態的重要一環，所以請民眾切勿自行採摘，僅需協助通報，縣府將評估後再視需求採摘。

農業處指出，不過，穿山甲只吃舉尾蟻可能會營養不均，救傷站盡速治療傷口，待復原野放。

農業處呼籲，民眾若發現活動力正常且無外傷的穿山甲，勿干擾或帶回家，若有出現外傷或活動力不佳，盡快通報縣府前往救援。