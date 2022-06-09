快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

竹縣動物救傷站穿山甲將斷糧 公開徵尋蟻窩餵食

中央社／ 新竹縣9日電

竹縣野生動物救傷站有2隻重傷穿山甲住院救治中，但蟻窩數不足導致穿山甲有「斷糧」危機，竹縣府今天指出，若有發現直徑25公分以上的舉尾蟻窩，趕緊通報農業處評估摘取。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，從4月至今，已接獲逾10起穿山甲救傷通報，多是遭野狗咬傷，其中，有一隻尾巴完全被咬斷，還有一隻遭咬傷多處鱗片脫落，傷勢嚴重，需在新竹縣野生動物救傷站住院治療。

農業處表示，穿山甲每天需吃掉一整顆蟻窩，用量龐大，雖然救傷站每天尋找，但近期只找到小型蟻窩，不適合採摘，導致蟻窩存糧告急，需公開尋找。

農業處說，民眾若發現直徑達25公分以上的「舉尾蟻窩」時，可通報「新竹縣政府農業處」臉書粉絲專頁，將派人評估。

農業處表示，舉尾蟻築巢於樹上，好找尋、方便取得也容易保存，但舉尾蟻也是生態的重要一環，所以請民眾切勿自行採摘，僅需協助通報，縣府將評估後再視需求採摘。

農業處指出，不過，穿山甲只吃舉尾蟻可能會營養不均，救傷站盡速治療傷口，待復原野放

農業處呼籲，民眾若發現活動力正常且無外傷的穿山甲，勿干擾或帶回家，若有出現外傷或活動力不佳，盡快通報縣府前往救援。

新竹 野放

延伸閱讀

竹縣文化局首推文藝夏令營 6月19日前限量名額開搶

男子不當追求女保險員 竹縣警開出首張跟騷法告誡單

返校囉！竹縣校園疫情趨緩 高中以下下周起恢復實體課

觀霧遊蕩犬威脅遊客及野生動物安全 苗栗動防所急移除

相關新聞

豪雨土石滑動走山 苗栗縣造橋鄉苗12線搶通

苗栗縣造橋鄉平興村苗12田園路口，昨天上午10點多，道路邊坡因豪雨土石滑動走山，土石淹沒道路造成交通受阻，鄉公所派員緊急...

中壢殯葬園區周邊3里 爭取建設

桃園市中壢區忠福里、興福里、幸福里3里鄰近殯葬園區，長年發展受限。當地民代直指，3個里里民獲得最大回饋只有往生火化、進塔...

寶山水庫廣場下陷 泰安苗62線6K坍方

梅雨季連日雨勢不斷，新竹縣寶山水庫大壩旁廣場昨天被居民發現嚴重下陷，疑因地層不堪大雨沖刷導致地基淘空，因下陷深度仍在擴大...

YouBike2.0來了 竹北6月27日 竹市7月15日 開通

新竹市公共自行車今年將升級為YouBike2.0，既有50站採YouBike1.0與2.0共站，並新增20站全為2.0車...

日日田職物所 搭橋點亮大溪

桃園市永昌宮旁的日日田職物所，由返鄉客家青年高慶榮運用藝術與設計專業，活化神農爺的閒置倉庫，打造成工作室；也讓許多青年創...

新竹縣市YouBike2.0上路不同步 跨縣市借還有空窗期

新竹市今天宣布公共自行車將於7月15日升級迎來YouBike2.0，但頭前溪一溪之隔的新竹縣推出的YouBike2.0，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。