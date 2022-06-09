桃園蘆竹區新南路排水改善工程動工 鄭文燦：雙管齊下

桃園市蘆竹區南崁交流道匝道口附近，新南路過路箱涵排水容量不足，豪大雨致使地表逕流溢淹至道路，對用路人安全造成威脅，桃園市政府規畫新增新南路過路箱涵及分流箱涵，以健全排水系統。桃園市長鄭文燦今主持動土典禮，期許兩工程雙管齊下，改善南崁交流道口積淹水問題，以提供民眾優質居住環境。

新南路過路箱涵由高公局補助2600萬元，今日開工，預計明年4月1日完工。新南路分流箱涵，由水務局自籌400萬元，今年5月7日開工，預計今年7月7日完工，兩件工程總經費合計3000萬元。

鄭文燦表示，考量新南路為交通要道，平日交通繁忙，特別採用推進工法，減少路面開挖避開管線，達到交通零衝擊，管線零遷移，改善南崁交流道周圍淹水問題，也特別感謝長榮航空公司同意提供土地，做為施工便道，讓工程順利展開。

市政府與高速公路局通力合作改善淹水，高速公路局先行於南崁交流道綠地降挖，發揮滯洪功能，市政府接續進行雨水下水道工程，將豪大雨地表逕流快速排入南崁溪。

完工後設置智慧管理監測設備結合水務局水情資訊系統，使雨水下水道發揮最大防災效益，可加強提升南崁交流道匝道口防汛減災能力，為蘆竹區南崁里、南榮里、興榮里及用路人提供安全的生活環境。