連續降雨釀災 竹東土石滑落沖入民宅

新竹縣政府今天表示，竹東鎮康莊街一處擋土牆昨天崩塌，土石沖入2戶住宅，受損嚴重，所幸未造成人員傷亡，已將此社區共4戶12人撤離，也前往勘災慰問。

新竹縣政府提供新聞資料指出，一戶2樓的廚房遭土石流入侵，房間滿目瘡痍，事發後，住戶也緊急帶家人撤離，所幸沒有造成人員受傷。

新竹縣副縣長陳見賢與竹東鎮長張順朋等人，今天前往視察災害情形，陳見賢說，將發給受災戶，每戶新台幣5000元急難救助慰問金，安撫心情。

農業處長范萬釗說，這次崩塌的地點，在民宅後方處，土地屬丙種建築用地，是私人土地，為提防降雨持續影響居民安全，將緊急處理，以帆布覆蓋，防止鬆軟土石繼續滑落。

范萬釗指出，農業處將與相關單位及水土保持義務人，也就是社區開發商，共同協商討論後續事宜。