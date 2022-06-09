中庄跨河大橋名稱惹議 桃園6月18日網路徵名票選抽好禮

桃園市大溪區中庄調整池旁跨越大漢溪的中庄跨河大橋（暫定）即將完工，究竟叫名稱為何?引起地方爭議，市府水務局長劉振宇今天上午表示，為避免爭議，該局舉辦「桃園最長吊橋由你來命名」網路公開徵名活動，6月18日截止，徵名票選最高前2名名稱，由市長鄭文燦圈選決定。

桃園市政府為解決大溪中庄地區大漢溪兩岸的瑞興、中新里與月眉里居民長期往來不便，市政府斥資2億元興建橫跨大漢溪的中庄跨河大橋，全長約419公尺、寬2.5公尺的人行吊橋，預計今年9月底前完工啟用。

市長鄭文燦表示，這條連接中庄到月眉山豬湖生態公園的吊橋，將提供自行車、行人使用，預定9月完工，現在開始命名，有人主張叫「中庄跨河大橋」有人主張叫「月眉河大橋」，也有主張叫「中庄月眉跨河大橋」，有各種名稱，請大家一起來命名，選出最佳的名稱。

瑞興里長林瑞興表示，這條橫跨大漢溪的瑞新、月眉山豬湖的吊橋，地方認為不能此地所有名字都中「中庄」， 希望市府尊重地方意見，市政府現在徵名收集吊橋名稱，透過網路徵選命名，選出最佳名稱，地方表達支持。

市府水務局表示，這項桃園最「長」吊橋由你命名網路大票選徵名活動，至本月18日止，現在參加票選吊橋名稱，還可抽好禮，包括藍芽耳機3組、藍芽音箱2組、行動電源5組、項圈式耳機5組等獎品，參加徵名票選活動，可上臉書「水Meet桃粉絲團」、票選網址或手機掃描QR code票選，徵名得獎名單27日公告，歡迎民眾踴躍參加名，選出吊橋最佳名字。