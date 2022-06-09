羅智強退選後行腳不間斷 曝桃園阿嬤為他不捨流淚

國民黨台北市前議員羅智強日前宣布退出桃園市長選舉，但仍持續行腳桃園。他昨天在臉書分享自己在滂沱大雨中行腳時，有一名婆婆看到他冒雨走路，非常難過地流下淚水，羅智強也輕抱對方回應，「順境逆境，都是人生，不要擔心我，我會好好的走一條更有意義的路」，上萬名網友感動不已。

羅智強表示，昨天他和舒翠玲、黃敬平在滂沱大雨中，走完了平鎮46里，有一位婆婆站在家門口看到他，緊緊握著他雙手不捨地說，「這麼大的雨，你都不選了，還這麼辛苦的走路」，對方還用袖子擦了一下眼角的淚水。羅智強則抱著婆婆說「沒事的，順境逆境，都是人生，不要擔心我，我會好好的走一條更有意義的路！」

外界關心他為何還要繼續行腳桃園，羅智強說，即便已經不選桃園市長，但行腳一方面是為桃園祈福，另一方面也算是他的感恩之行，因為一個人在順境的時候，要感謝支持你的人，一個人在逆境的時候，還有一群不離不棄的支持者，願意雪中送炭，更要感謝他們。

羅智強表示，為了選舉當然要努力的走進群眾，爭取支持與認同，但就算結束了選舉，更要好好的謝謝，曾經支持過你的人，因此，不管是大太陽、大雨天，他都想好好走完這桃園1000里，「好好的謝謝，為我擔心，為我鼓勵，為我流淚的朋友們。」

網友也紛紛留言表示「無畏風雨向前走，等待撥雲見日的一天，加油」「在困難的時候，我們說了什麼、做了什麼選擇，反映了一個人的人格，謝謝羅智強為所有的政治人物，做了最好的榜樣」、「一步一腳印，說不難、做不易，加油！」