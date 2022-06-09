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桃園東門停車場都更案今上梁 估明年7月開放入住

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
東門停車場公辦都更案今天舉辦上梁典禮。桃園市長鄭文燦表示，該都更案規畫提供托嬰中心、親子館及社會住宅等公益設施，預計明年7月前可開放入住。圖／市府提供
東門停車場公辦都更案今天舉辦上梁典禮。桃園市長鄭文燦表示，該都更案規畫提供托嬰中心、親子館及社會住宅等公益設施，預計明年7月前可開放入住。圖／市府提供

配合鐵路地下化、捷運綠線建設，桃園市政府推動「東門停車場公辦都更案」，是桃園區首件動工的都市更新案，今天舉辦上樑典禮。市長鄭文燦表示，該都更案規畫提供托嬰中心、親子館及社會住宅等公益設施，預計明年7月前可開放入住。

東門停車場基地坐落於桃園區成功路2段、鎮江路、朝陽街1段所圍街廓，屬於桃園火車站周邊都更地區，面積約1000多坪。都更案規畫2棟地上14層大樓，其中1棟由市府分回做為社宅、親子館、托嬰中心等，另1棟建物則為建商所有。

鄭文燦表示，東門段都更案2020年開工至今，即使面臨疫情和缺工，工程進度都很穩定，是桃園首件上梁的公辦都更案，也可能會是第一個完工入住的案子「是非常好的代表作」，總停車空間將從原本平面100格擴增為汽車211格、機車220格，另84戶社會住宅將優先承租給警消人員。

鄭文燦表示，該案社宅坪數從17到42坪不等，希望讓年輕、弱勢家庭有更多選擇；至於1樓公益空間，目前規畫2案，1案是作為親子館和公托中心，另1案則作為武陵派出所中繼使用，等派出所完工再還給社會局，市府持續評估中。

鄭文燦表示，桃園現在有5個公辦都更案，其中桃園區就有東門段、復興段和正光警察宿舍等3案，正光警察宿舍會由市府自己辦工程，1棟為正光警察大樓，2棟作為住宅並給社會局使用，預估完工後，市府可分回320戶社會住宅，將優先提供警消租住。

東門停車場公辦都更案今天舉辦上梁典禮。桃園市長鄭文燦表示，該都更案規畫提供托嬰中心、親子館及社會住宅等公益設施，預計明年7月前可開放入住。記者朱冠諭／攝影
東門停車場公辦都更案今天舉辦上梁典禮。桃園市長鄭文燦表示，該都更案規畫提供托嬰中心、親子館及社會住宅等公益設施，預計明年7月前可開放入住。記者朱冠諭／攝影

桃園 都更

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