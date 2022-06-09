寶山水庫廣場地面下陷 議員憂崩塌滑落水庫疑慮

新竹寶山水庫大壩旁的廣場今天上午被居民發現嚴重下陷，疑似因地層不堪連日大雨沖刷導致地基掏空，因下陷深度仍在擴大，目前已緊急拉起封鎖線，縣議員邱振瑋前往勘災，憂心地層有崩塌進水庫疑慮，要求養護單位盡快提出搶修辦法。

邱振瑋指出，廣場地層下陷並非事前毫無徵兆，上周大雨廣場地面就已經出現5公分寬裂痕，沒想到近2天強降雨一下，地面竟整個下陷有半公尺深，甚至範圍有逐漸擴大、加深，就怕萬一梅雨不停，整個廣場會滑進水庫當中。

該處廣場就位於寶山水庫大壩東側，距離大壩不到100公尺，相隔山湖路更有一排數十戶民宅，水利署及自來水公司已經前往會勘，不過仍須研究如何搶修，首先必須確保地層不再滑動。

當地居民指出，地層下陷已經不是第一次發生，之前就曾有過也曾施工修復，不過此次再度發生可能是之前修復時基樁不夠深，因此造成地層又出現滑動的情況，希望水公司盡快展開修復工程，最好是確保鋼柱能打入下方岩層固定，否則一旦廣場沖進滿水位的水庫中，後果將不堪設想。