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竹北高鐵地區6月15日停水6小時 影響逾1.6萬戶
因配合管線遷移施工，台灣自來水公司第三區管理處表示，新竹縣竹北市六家高鐵地區（東興路一段以南、興隆路五段以北、嘉豐二街一段以東），6月15日上午10點到下午4點止，預計停水6小時（含恢復供水時程），影響約1萬6454戶，請用戶留意、儲水備用。
竹北營運所表示，配合「新竹縣竹北市興隆路右側（自強南路至東興路一段）環境改善工程」管線遷移停水施工，竹北市高鐵區包含東興里、中興里、東平里、東海里、隘口里，預計6月15日停水6小時，請影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。
台水公司提醒，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，且易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。
而建築物的自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。竹北營運所辦公室電話（03）5552501。
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