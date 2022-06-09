快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北高鐵地區6月15日停水6小時 影響逾1.6萬戶

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹北市高鐵區包含東興里、中興里、東平里、東海里、隘口里，預計6月15日停水6小時，影響約1萬6454戶。記者王淑君／攝影
竹北市高鐵區包含東興里、中興里、東平里、東海里、隘口里，預計6月15日停水6小時，影響約1萬6454戶。記者王淑君／攝影

因配合管線遷移施工，台灣自來水公司第三區管理處表示，新竹縣竹北市六家高鐵地區（東興路一段以南、興隆路五段以北、嘉豐二街一段以東），6月15日上午10點到下午4點止，預計停水6小時（含恢復供水時程），影響約1萬6454戶，請用戶留意、儲水備用。

竹北營運所表示，配合「新竹縣竹北市興隆路右側（自強南路至東興路一段）環境改善工程」管線遷移停水施工，竹北市高鐵區包含東興里、中興里、東平里、東海里、隘口里，預計6月15日停水6小時，請影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。

台水公司提醒，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，且易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

而建築物的自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。竹北營運所辦公室電話（03）5552501。

新竹縣竹北市六家高鐵地區（東興路一段以南、興隆路五段以北、嘉豐二街一段以東），6月15日上午10點到下午4點止，預計停水6小時。圖／取自網路
新竹縣竹北市六家高鐵地區（東興路一段以南、興隆路五段以北、嘉豐二街一段以東），6月15日上午10點到下午4點止，預計停水6小時。圖／取自網路

停水 北市 新竹

延伸閱讀

屏縣愛文芒果評鑑 農會退休女農友獲冠軍堅持栽種初心

竹北六家高鐵區6/15停水6小時 影響1萬6454戶

竹北人口增！議員席次＋1 新竹縣議員升至37席

台19甲石螺潭段6月底停水施工 影響近萬戶再惹民怨

相關新聞

擋土牆垮竹東民宅屋頂遭砸塌 住戶嚇逃以為發生地震

新竹縣竹東鎮康莊街一處社區，昨天晚間突然傳出轟然巨響，民宅後方擋土牆突然崩塌，大量土石傾瀉而下，竟當場砸塌多間民宅屋頂，...

豪雨土石滑動走山 苗栗縣造橋鄉苗12線搶通

苗栗縣造橋鄉平興村苗12田園路口，昨天上午10點多，道路邊坡因豪雨土石滑動走山，土石淹沒道路造成交通受阻，鄉公所派員緊急...

中壢殯葬園區周邊3里 爭取建設

桃園市中壢區忠福里、興福里、幸福里3里鄰近殯葬園區，長年發展受限。當地民代直指，3個里里民獲得最大回饋只有往生火化、進塔...

寶山水庫廣場下陷 泰安苗62線6K坍方

梅雨季連日雨勢不斷，新竹縣寶山水庫大壩旁廣場昨天被居民發現嚴重下陷，疑因地層不堪大雨沖刷導致地基淘空，因下陷深度仍在擴大...

YouBike2.0來了 竹北6月27日 竹市7月15日 開通

新竹市公共自行車今年將升級為YouBike2.0，既有50站採YouBike1.0與2.0共站，並新增20站全為2.0車...

日日田職物所 搭橋點亮大溪

桃園市永昌宮旁的日日田職物所，由返鄉客家青年高慶榮運用藝術與設計專業，活化神農爺的閒置倉庫，打造成工作室；也讓許多青年創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。