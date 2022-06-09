徐耀昌施政滿意度74.6% 縣府委託民調結果創新高

苗栗縣政府公布最新委託民意調查結果，縣長徐耀昌整體施政表現滿意度74.6%，創上任以來的新高，縣長徐耀昌表示，將持續秉持穩健務實的步伐，堅毅積極的態度，全力打造有感施政，爭取更多鄉親的認同及肯定。

這項民意調查委託世新大學民意調查研究中心執行，時間為今年5月12日至5月18日，整體施政表現滿意度74.6%，62%認為施政成績較前一年進步，縣府指出，調查發現縣府在環境保護、推動傳統文化觀光產業，及提升居住遊憩品質3項施政項目，滿意度均高於6成5，交通建設、社會照顧據點、綠色運具，及觀光行銷等項滿意度均在6成以上。

縣府指出，縣府近年來致力招商引資，統計至目前招商金額達1兆149億元，創造超過3萬6000個工作機會，此外，持續鼓勵並輔導青年返鄉就業、創意，同時積極加速慈濟三義中醫院等建、擴院案，完工後每萬人口病床數大於全國平均值，醫師數大幅提升14%。

縣府加強辦理老舊校舍重建，補強及改善各級學校電力系統並裝設冷氣，縣府團隊持續努力完善交通路網、優化基礎建設、打造觀光亮點、輔導農業經營、照顧多元族群，強化防災維安及改善財政困境，逐步讓苗栗蛻變成為一座宜居樂活的幸福城市。