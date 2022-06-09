快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐耀昌施政滿意度74.6% 縣府委託民調結果創新高

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府公布最新委託民意調查結果，縣長徐耀昌整體施政表現滿意度74.6%，創上任以來的新高。本報資料照片
苗栗縣政府公布最新委託民意調查結果，縣長徐耀昌整體施政表現滿意度74.6%，創上任以來的新高。本報資料照片

苗栗縣政府公布最新委託民意調查結果，縣長徐耀昌整體施政表現滿意度74.6%，創上任以來的新高，縣長徐耀昌表示，將持續秉持穩健務實的步伐，堅毅積極的態度，全力打造有感施政，爭取更多鄉親的認同及肯定。

這項民意調查委託世新大學民意調查研究中心執行，時間為今年5月12日至5月18日，整體施政表現滿意度74.6%，62%認為施政成績較前一年進步，縣府指出，調查發現縣府在環境保護、推動傳統文化觀光產業，及提升居住遊憩品質3項施政項目，滿意度均高於6成5，交通建設、社會照顧據點、綠色運具，及觀光行銷等項滿意度均在6成以上。

縣府指出，縣府近年來致力招商引資，統計至目前招商金額達1兆149億元，創造超過3萬6000個工作機會，此外，持續鼓勵並輔導青年返鄉就業、創意，同時積極加速慈濟三義中醫院等建、擴院案，完工後每萬人口病床數大於全國平均值，醫師數大幅提升14%。

縣府加強辦理老舊校舍重建，補強及改善各級學校電力系統並裝設冷氣，縣府團隊持續努力完善交通路網、優化基礎建設、打造觀光亮點、輔導農業經營、照顧多元族群，強化防災維安及改善財政困境，逐步讓苗栗蛻變成為一座宜居樂活的幸福城市。

徐耀昌 世新大學

延伸閱讀

三義水美街大雨易淹 徐耀昌：加速排水改善工程

地下20條管線影響排水工程 三義市區6/7碰到豪雨大淹水

苗栗+1504確診 連續第3天下降

藍營苗栗縣長人選 鍾東錦：地方初選共識已然形成

相關新聞

擋土牆垮竹東民宅屋頂遭砸塌 住戶嚇逃以為發生地震

新竹縣竹東鎮康莊街一處社區，昨天晚間突然傳出轟然巨響，民宅後方擋土牆突然崩塌，大量土石傾瀉而下，竟當場砸塌多間民宅屋頂，...

豪雨土石滑動走山 苗栗縣造橋鄉苗12線搶通

苗栗縣造橋鄉平興村苗12田園路口，昨天上午10點多，道路邊坡因豪雨土石滑動走山，土石淹沒道路造成交通受阻，鄉公所派員緊急...

中壢殯葬園區周邊3里 爭取建設

桃園市中壢區忠福里、興福里、幸福里3里鄰近殯葬園區，長年發展受限。當地民代直指，3個里里民獲得最大回饋只有往生火化、進塔...

寶山水庫廣場下陷 泰安苗62線6K坍方

梅雨季連日雨勢不斷，新竹縣寶山水庫大壩旁廣場昨天被居民發現嚴重下陷，疑因地層不堪大雨沖刷導致地基淘空，因下陷深度仍在擴大...

YouBike2.0來了 竹北6月27日 竹市7月15日 開通

新竹市公共自行車今年將升級為YouBike2.0，既有50站採YouBike1.0與2.0共站，並新增20站全為2.0車...

日日田職物所 搭橋點亮大溪

桃園市永昌宮旁的日日田職物所，由返鄉客家青年高慶榮運用藝術與設計專業，活化神農爺的閒置倉庫，打造成工作室；也讓許多青年創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。