災後延宕3年多 苑裡菜市場重建工程將發包

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場於2018年9月間火災過後，燒出一堆問題，期間火場清運發包乏人問津、古蹟認定爭議延宕，歷經3年多的努力，苑裡鎮公所爭取1億6000多萬元，規畫新建零售市場2棟建物，近日公告發包作業完成後，最快7月間即可開工。

曾被票選為全國經典小鎮第一名的苑裡鎮，2018年9月14日清晨，市區傳統市場發生火災，700平方公尺、84個攤位付之一炬，災後重建與否地方分成兩派，攤商都希望原地重建，但文化團體認為市場部分建物，尤其是清水磚磚造牆面深具歷史價值，爭取登錄為歷史建築予以保留，導致爭論不休，直到隔年3月苗栗縣政府文化觀光局經文資審議，確定苑裡公有零售市場部分建物具歷史價值，登錄為歷史建築。

調查發現，苑裡公有零售市場可追溯至清朝治理時期，於1934年日治時期重建為市場，見證過往庶民生活，具備重要歷史記憶，最後登錄為歷史建築的範圍，包括据賣所建築本體、市場本館沿街現存牆體及別館山牆等部分；期間災後火場清運發包多次，去年3月才順利發包火場清運作業，而之後的古蹟建物加固工程也因預算不足，做得並不到位，古蹟保存令人憂心。

苑裡鎮長劉秋東表示，公所向經濟部、縣政府爭取共1億6000多萬元，目前設計圖已完成，包含零售市場與店屋區兩棟地下1層、地上3層混泥土建築，新市場規畫94攤位，歷史建築52攤位；卸貨與消費停車34車位、機車停車格47位，這周正積極辦理發包作業公告，若順利發包，重建工程可望下月就能動工。