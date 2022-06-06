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牠會追咬遊客 苗栗動防所前進觀霧國家森林遊樂區捕狗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣動物保護防疫所管制隊今天來回200多公里，前進觀霧國家森林遊樂區捕獲追咬遊客的遊蕩犬。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣動物保護防疫所管制隊今天來回200多公里，前進觀霧國家森林遊樂區捕獲追咬遊客的遊蕩犬。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

林務局新竹林區管理處觀霧國家森林遊樂區日前發生遊蕩犬咬傷攻擊遊客事件，苗栗縣動物保護防疫所管制隊今天來回200多公里長征，7個小時使命必達捕獲逞兇狗回所處理。

新竹林區管理處5月24日接獲一名陳姓遊客反映，他於5月中旬到觀霧森林遊憩區遊玩，經過一隻黑狗時，黑狗緊追著他，並咬傷小腿，他趕緊躲進車子內，才避免更大的傷害，因擔心狂犬病，隨即下山打疫苗，還好沒有大礙。

新竹林區管理處副處長劉忠憲說，觀霧森林遊樂區發生遊蕩犬咬傷遊客事件，林管處立即清查園區內共有3隻遊蕩犬，其中一隻有攻擊傾向，林管處不敢大意，並通報苗栗動防所協助捕捉。

因天雨及端午連假，苗栗動防所管制隊3人今天下午1點多苗栗出發，經過新竹縣到觀霧，還好順利圍捕到追咬遊客的遊蕩犬，另2隻誘捕中，今天晚間8點回所，今天也是苗栗動防所管制隊出任務最遠、最高一次，來回超過200公里。

苗栗動防所所長張俊義說，捕回的遊蕩犬是混種狗，並沒有植入晶片，交由動物收容所照護，獸醫師將健康檢查，並絕育、疫苗預防注射，及行為評估是否適合做為看守果園、農場等工作狗，因有咬人紀錄，不適合當寵物。

劉忠憲、張俊義都認為觀霧海拔約1800公尺，不太可能是家犬逃上山，懷疑可能是民眾帶上山棄養，有危害園區遊客之虞，甚至威脅野生動物，衝擊到環境生態，將持續朝清零努力。

森林遊樂區 狂犬病 獸醫師 動物收容所

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