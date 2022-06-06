帶領新竹縣獲施政滿意進步前3 楊文科：做實事讓鄉親感動

遠見雜誌調查2022年全台縣市施政滿意度，新竹縣在全部項目的施政表現滿意度獲得近7成支持，不僅比去年進步，還是全台進步前3的縣市，縣長楊文科今天北上受獎，他致詞時表示「感謝縣民肯定，將持續做實事，讓鄉親感動。」

楊文科在頒獎典禮上致詞說道「新竹縣在滿意度上每年逐漸增長，對他是很大的激勵，會繼續率領縣府團隊達成拚經濟、重文教、享福利、樂安居等各項政策，為新竹縣未來30年榮景打拚。」

據遠見雜誌調查2022年全台縣市施政滿意度，新竹縣在8大面向的施政表現滿意度為69.1%，包含醫療衛生、警政治安、環保、消防與公共安全、教育、觀光休閒、道路與交通、經濟與就業，都較去年全面進步，更是全台進步前3多的縣市。

楊文科在領獎時不忘肯定縣民的共同努力，他說獲得遠見雜誌施政滿意度最佳進步獎，顯現新竹縣施政方向走在對的道路上。

他提到，縣政主軸「五支箭」將逐步建設新竹縣為幸福宜居的文化、科技、智慧城，近年來像是AI智慧園區、鳳山工業區的招商，台知園區、科三計畫的推動，都是奠定新竹縣未來產業發展的重要工作，新竹縣已連3年獲非六都招商第一。

他也談到，其他像是十大交通建設等硬功夫的建設，也有大幅進度，民生照顧等軟建設上，也透過特色公園、總圖書館、東興圳，及協助各鄉鎮執行的多項大小計畫，逐步完善縣民的生活需求。縣府團隊將努力讓縣民不只有感，更要能感動。