苗栗市機車亂入自行車道 P型車阻防君子難防小人

苗栗火車站自行車道、人行步道直通功維敘隧道，但機車亂入，威脅安全也吵人安寧，市公所新裝P型車阻，仍有少部分機車鑽縫隙，市公所工務課長郭政鑫及市民代表黃文琴等人，大嘆「防君子難防小心」。

前瞻基礎建設苗栗火車站「城鎮之心」工程今年2月5日完工，沿著鐵路邊及鐵路高架橋下，規畫2公里多的自行車、步道，直通熱門景點貓裏山公園功維敘隧道，無障礙環境機車亂入，附近住家不堪其擾，向黃文琴等人陳情求助改善，市公所一個多星期前，設置2組P型車阻，仍防不勝防。

黃文琴說，自行車道美輪美奐，沿途公園、活動中心、籃球場及市場等，但有部分機車族無視禁止機車通行標誌，危及行人及自行車安全，晚上甚至車聚飆車，噪音嚴重影響安寧，居民叫苦不已，P型車阻雖減少機車進入，改善部分問題，但難防有些機車鑽縫隙。