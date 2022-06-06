桃市府與Xpark簽署海洋野生動物救援合作意向書

桃園市長鄭文燦今於觀音濱海遊憩區為草漯沙丘環境教育場所認證揭牌，並主持桃園首座海象監測站啟用儀式，同時與橫濱八景島公司Xpark董事長荒川潤共同簽署海洋野生動物救援合作意向書，隨後眾人一起前往白玉沙灘野放去年受傷擱淺，現已恢復健康的小綠蠵龜重返大海。

鄭文燦表示，有台版撒哈拉沙漠之稱的草漯沙丘，全長8.1公里，最高可達21公尺，是目前範圍最寬廣，保存最完整的海岸沙丘，具有環境教育、學術研究的價值，市府於2020年6月11日依文化資產保存法公告指定為地質公園，是全國唯一以海岸沙丘為保護標的的地質公園。

此外，將閒置已久的觀音濱海遊憩區舊遊客中心重新整修，活化轉型成草漯沙丘觀音展示館，積極輔導在地社區於今年1月取得環境教育設施場所認證，成立里海學堂培育解說人才及種子教師，與國際OTA平台KKday攜手推廣沙丘旅遊。

同時於潮音海、白沙屯等兩條觀景步道設置停車場及景觀廁所，提供完善的遊憩環境，落實地景保育、地景旅遊、環境教育及社區參與等四大核心價值，促進地質公園永續發展。

鄭文燦指出，市府與中央氣象局、國立中央大學於2020年7月共同簽訂「桃園市海岸環境監測合作協議書」，由市府提供土地、電力(信)配線，中央氣象局負責設站，國立中央大學提供技術支援，預計在明年前設置5座海象高頻雷達站。

首座觀音白玉站於今天正式啟用，可全天候自動監測風速、風向、浪高、波浪週期、浪向，將應用在近海活動安全維護、海上災防應變；也可透過應用產品的開發，來提供各式的加值服務，包括為新興能源、航運業、漁業等產業發展，提供更準確、更及時、更多元的海象分析，提升對於氣候變遷的應變能力，達到「智慧海象服務、環境永續發展」的目標。

中央氣象局長鄭明典表示，氣象局依桃園市政府對沿岸海象資料的需求，合作布建海象雷達監測網，一共設置5站，觀音白玉站是首站，利用先進的雷達遙測技術，監測範圍半徑為20公里，觀測週期長達30分鐘，監測項目包含海面波浪、海流等即時海象資訊，將可應用在危險海象警示、海上災防應變等決策參考。

鄭文燦指出，近年來海龜、鯨豚的擱淺案件頻傳，大多數於發現時已死亡，但在市府團隊的努力下，成功救回5隻並完成野放，考量目前後送救活的地點遠在基隆八斗子，車程至少要1個小時。