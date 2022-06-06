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龍潭客家青創基地啟用 鄭文燦：孵育客庄青創人才資源
桃園市長鄭文燦今天至龍潭區主持客家青創孵育基地揭幕啟用儀式，鄭文燦表示，市府將閒置的龍潭舊圖書分館轉型，變身為客家青年創業孵育基地，將給予客家青年在客創、文創及地方創生更大資源和交流平台。
由市府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會共同辦理揭幕啟用儀式，該基地今後是客家創意人才孵育平台，鄭文燦與桃園在地11組客庄青創團隊一起將創生成果插旗在桃園地圖，象徵桃園客庄青年創生成果遍地開花。
身兼財團法人桃園市客家文化基金會董事長的鄭文燦表示，龍潭舊圖書分館閒置空間活化再利用，轉型客家青創孵育基地，包括機能，包含電腦教室、藝文沙龍、視聽教室，還有交流平台及2間客創空間辦公室，提供於客家創意生產團隊申請租借進駐。
鄭表示，桃有非常大的客家青年創業基地，龍潭客家青年創業孵育基地，可提供很多年輕人發掘客家、認識客家，並將客家元素帶進各種公益、文創作品內，希望透過客家青創平台，讓客創團隊更好發揮，結合地方慶典特色，像6月24日大溪關聖帝君百年遶境文化，龍潭也籌畫新型文化慶典，市府將予支持。
市府客家事務局表示，龍潭客家青創孵育基地啟用後，本月24日至8月26日將辦理5場次「後生坐寮（年輕人進駐交流）」沙龍，邀請桃園客庄10組青年團隊，進行地方創生經驗對話；本月12日至7月10日推出桃園客家百工百業技藝課程，提供客家跨世代的技藝傳承，歡迎大家免費報名參加。
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