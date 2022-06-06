龍潭客家青創基地啟用 鄭文燦：孵育客庄青創人才資源

桃園市長鄭文燦今天至龍潭區主持客家青創孵育基地揭幕啟用儀式，鄭文燦表示，市府將閒置的龍潭舊圖書分館轉型，變身為客家青年創業孵育基地，將給予客家青年在客創、文創及地方創生更大資源和交流平台。

由市府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會共同辦理揭幕啟用儀式，該基地今後是客家創意人才孵育平台，鄭文燦與桃園在地11組客庄青創團隊一起將創生成果插旗在桃園地圖，象徵桃園客庄青年創生成果遍地開花。

身兼財團法人桃園市客家文化基金會董事長的鄭文燦表示，龍潭舊圖書分館閒置空間活化再利用，轉型客家青創孵育基地，包括機能，包含電腦教室、藝文沙龍、視聽教室，還有交流平台及2間客創空間辦公室，提供於客家創意生產團隊申請租借進駐。

鄭表示，桃有非常大的客家青年創業基地，龍潭客家青年創業孵育基地，可提供很多年輕人發掘客家、認識客家，並將客家元素帶進各種公益、文創作品內，希望透過客家青創平台，讓客創團隊更好發揮，結合地方慶典特色，像6月24日大溪關聖帝君百年遶境文化，龍潭也籌畫新型文化慶典，市府將予支持。