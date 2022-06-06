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愛心媽媽邱燕清獲全國「慈暉獎」 苗縣府表揚

中央社／ 苗栗縣6日電

苗栗市民邱燕清傾心照料2名身障兒子，並發揮大愛投入特教志工，獲全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」，今天在苗栗縣政府接受表揚，儘管長子去年已離世，但她深信這是兒子送的禮物。

53歲邱燕清家中育有2名身障孩子，長子14歲罹患肝臟疾病，她與丈夫日夜求醫、診斷、住院、急救，進出大小醫院上千餘次；未料，次子也在數年前感染腦部疾病。

邱燕清不惜辭去工作，全心全力投入照顧2個孩子，更將自己小愛發揮成大愛，擔任國立苗栗特殊教育學校愛心志工、說故事老師及協助廚房供餐等各項志工隊，並協助學校成立教育基金完成學生實習商店整建，熱心服務，次子也在家人與師長陪伴鼓勵下，完成學士學位。

邱燕清表示，大兒子10歲開始時常高燒送醫，經過抽血檢查發現肝指數異常，之後轉院歷經無數檢查、治療、照胃鏡、抽骨髓，她經常以淚洗面，但想到還兒子都能勇敢面對，而且還有小兒子在家等著媽媽，只能告訴自己必須堅強。

邱燕清多年來悉心照料，長子都看在眼裡，得知台灣無障礙協會辦理第29屆全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」選拔活動，希望媽媽能夠獲獎，可惜長子不敵病魔，去年離世，沒能親眼見證母親獲獎，但邱燕清說，5月初在高雄受獎前一晚曾夢見兒子對她說「我也來了」，深信這是兒子送的禮物，也實現了兒子的願望。

苗栗縣長徐耀昌今天在縣府接見表揚邱燕清，頒贈「母儀弘揚」匾額，讚揚她偉大母愛及參與志工投入各項公益的精神與愛心，感動眾人，是苗栗之光，也是全國典範。

愛心 苗栗縣長

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