為母則強！全國十大傑出愛心媽媽 兒子托夢陪她領獎

「我一定要比兒子更堅強」！今年全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」得主邱燕清為母則強，照顧2名身障兒子，20多年進出醫院上千次無悔，日前領獎時去年過世的長子還托夢陪她，不僅是長子的遺願，還是送她最好的禮物。

台灣無障礙協會辦理第29屆全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」選拔活動，53歲邱燕清獲獎，苗栗縣長徐耀昌今天頒贈匾額「母儀弘揚」，肯定邱燕清無怨無悔照顧身心障礙兒子的典範，讓全國對苗栗縣愛心刮目相看。

邱燕清提起照顧兒子的點滴，數度泛淚哽咽，她說，長子10歲開始經常高燒送醫，14歲診斷出肝硬化，伴隨多重器官病變，未料，次子幾年前因感染腦部疾病，造成多種障礙，次子在邱燕清及師長陪伴與鼓勵下，完成學士學位。

她要照顧2名身障小孩，一度怨上天為何如此不公平，但轉念兒子如此堅強，許多她不敢做的照胃鏡，抽骨髓及肚子裡的膿，都能勇敢面對，她必須比兒子更加堅強撐下去，不斷進出醫院，長子臨終前幾個星期，她累倒看急診，也無怨無悔。

長子覺得邱燕清太辛苦，去年11月初病重插鼻胃管時，心心念念媽媽絕對有資格獲得慈暉獎，長子後來於去年11月28日病亡，享年32歲，慈暉獎今年5月7日高雄市頒獎時，前一天晚上邱燕清還夢到長子來了，陪著她一起領獎。