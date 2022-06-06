桃園市首創環境教育宣講團 環保局長親自授團服

桃園市政府環保局全國首創招募具備行政院環保署環境教育人員認證的講師們，成立桃園市環境教育專業宣講團，今日特別辦理結訓及授服儀式，由環保局長呂理德親自頒授「環境保護、從心出發」的團服，給所有講師們。

呂理德指出，「環境保護、從心出發」的口號是桃園市環境教育專業宣講團共同的核心理念，宣講團以里山里海為主軸，融合桃園在地特色，經歷一系列專業講師的培訓工作坊，協助宣講人員們創作「水資源保育」、「海洋保育」及「氣候變遷」等主題的宣講內容。

服裝設計意含從心(最初)與重新(Re-new)，希望藉由Re-think(重新思考)、 Re-duce(減少使用)、Re-use(物盡其用)、Re-cycle(循環回收)，並透過環境教育轉變人心，付諸實際行動來守護地球，在團服的設計上搭配山與海的意象圖案，象徵里山里海概念與精神。

環保局表示，桃園市環境教育專業宣講團從三月份開始至桃園市各國中、小學(含附設幼兒園)進行環境教育宣講課程，以有趣互動的方式，帶領孩子們一同關心環境議題，傳給孩子們環境永續的理念，至今申請已超過300場。

近期考量疫情的影響，宣講團同步新增「線上授課」的方式，防疫不忘環境教育，歡迎並鼓勵各級學校踴躍申請，一同為環境保護共盡心力。詳細內容請上「桃園市環境教育推廣媒合平台」(https://tydep-eev.com.tw/)查詢。