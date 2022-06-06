快訊

普亭的擴大攻擊威脅？俄國再次轟炸基輔

蘇揆施政滿意度死亡交叉 蔡英文這次會和蘇貞昌分手嗎？

康復者注意！滿足3條件要懷疑「多發系統發炎」 未來2周可能20幾例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園市首創環境教育宣講團 環保局長親自授團服

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府環保局成立桃園市環境教育專業宣講團，環保局長呂理德親自頒授「環境保護、從心出發」的團服，給所有講師們。圖／桃園市政府環保局提供。
桃園市政府環保局成立桃園市環境教育專業宣講團，環保局長呂理德親自頒授「環境保護、從心出發」的團服，給所有講師們。圖／桃園市政府環保局提供。

桃園市政府環保局全國首創招募具備行政院環保署環境教育人員認證的講師們，成立桃園市環境教育專業宣講團，今日特別辦理結訓及授服儀式，由環保局長呂理德親自頒授「環境保護、從心出發」的團服，給所有講師們。

呂理德指出，「環境保護、從心出發」的口號是桃園市環境教育專業宣講團共同的核心理念，宣講團以里山里海為主軸，融合桃園在地特色，經歷一系列專業講師的培訓工作坊，協助宣講人員們創作「水資源保育」、「海洋保育」及「氣候變遷」等主題的宣講內容。

服裝設計意含從心(最初)與重新(Re-new)，希望藉由Re-think(重新思考)、 Re-duce(減少使用)、Re-use(物盡其用)、Re-cycle(循環回收)，並透過環境教育轉變人心，付諸實際行動來守護地球，在團服的設計上搭配山與海的意象圖案，象徵里山里海概念與精神。

環保局表示，桃園市環境教育專業宣講團從三月份開始至桃園市各國中、小學(含附設幼兒園)進行環境教育宣講課程，以有趣互動的方式，帶領孩子們一同關心環境議題，傳給孩子們環境永續的理念，至今申請已超過300場。

近期考量疫情的影響，宣講團同步新增「線上授課」的方式，防疫不忘環境教育，歡迎並鼓勵各級學校踴躍申請，一同為環境保護共盡心力。詳細內容請上「桃園市環境教育推廣媒合平台」(https://tydep-eev.com.tw/)查詢。

桃園 幼兒園

延伸閱讀

觀音廢水汙染農田 桃園環保局抓獲禍首重罰

端午連假桃園垃圾清運不打烊 解隔後垃圾交垃圾車收運

桃市府團隊出席ICLEI世界大會 進行永續城市對談

桃園市府團隊赴法論壇 分享永續發展與生態物流

相關新聞

竹市今啟動5至11歲兒童疫苗施打三管道 本周五施打完

新竹市今起啟動5至11歲兒童疫苗施打三管道，竹市國小校園接種將於本周五（10日）前將施打完畢，同時體育館施打站本周開放5...

白沙屯媽祖薰染萬年香火的靈氣 拱天宮明天凌晨開爐

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香5月27日回宮，將於明天凌晨1點20分開爐，媽祖聖容再度出現眾人之前，廟方會準備湯圓供香...

桃園市首創環境教育宣講團 環保局長親自授團服

桃園市政府環保局全國首創招募具備行政院環保署環境教育人員認證的講師們，成立桃園市環境教育專業宣講團，今日特別辦理結訓及授...

60歲竹市防暴宣講師 用「歌仔戲」專長勸世防家暴　

新竹市府去年號召民眾加入防暴宣導行列，9名宣講師歷經一年培訓，從50多名報名者中脫穎而出，成為竹市首屆防暴宣講師。60歲...

新竹縣環保志工群英會開放報名 優勝隊伍將代表決賽

因疫情影響停辦2年的新竹縣環保志工群英會，今年8月20日終於將在敏實科大復辦，新竹縣環保局宣布即日起開放初賽報名至7月8...

頭份自強大樓案爭議 所會隔空交火

苗栗縣頭份市公所推動自強文教大樓案，規畫設計費1020萬元墊付提案5月27日代表會審議時卡關，市長羅雪珠認為是鄉親殷殷的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。