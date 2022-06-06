60歲竹市防暴宣講師 用「歌仔戲」專長勸世防家暴　

新竹市府去年號召民眾加入防暴宣導行列，9名宣講師歷經一年培訓，從50多名報名者中脫穎而出，成為竹市首屆防暴宣講師。60歲的游雅琪是衛福部培訓的防暴宣講師，本身為表演藝術工作者，她以自身「歌仔戲」專長，用真實事件為題材、戲劇作為引材結合說唱宣講，引來社區熱烈回響。

市府指出，衛福部自2018年起共培訓出3名竹市防暴宣講師，加上市府去年自行培訓的9名防暴宣講師，如今增至12人，未來將透過淺顯易懂的短劇、簡報等多元方式深入社區宣講。

游雅淇是衛福部第三屆防暴宣講師，也是竹市前3名防暴宣講師，本身作為竹市表演藝術工作者，以真實事件為題材、戲劇作為引材，呼籲家庭暴力防治不應為文謅謅的口號，更以自身歌仔戲專長，結合說唱宣講入心，讓在場民眾印象深刻。

市長林智堅指出，民眾對於家暴觀念意識逐漸抬頭，市府投入家暴處遇時，發現許多暴力的產生，來自於學習與錯誤觀念，市府從去年首次辦理社區防暴宣講師的培訓，希望從預防做起，結合社區力量，發揮因地制宜的創意宣導，讓初級預防工作能以更全面多元的方式進行。未來將持續規畫辦理宣講人員培訓，鼓勵更多民眾參加，建構防暴社區守護網。

市府指出，擔任社區防暴宣講人員首先得完成32小時的初、中階培訓，於6個月內完成實地宣講10場，再參與高階課程培力16小時才能取得社區防暴宣講師資格，同時也要持續完成專業知能的教育訓練課程，實屬不易。去年募集50多位民眾參與培訓，歷經一年培訓，今年共9名宣講師脫穎而出。