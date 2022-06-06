竹市今啟動5至11歲兒童疫苗施打三管道 本周五施打完

新竹市今起啟動5至11歲兒童疫苗施打三管道，竹市國小校園接種將於本周五（10日）前將施打完畢，同時體育館施打站本周開放5天、指定診所也開放預約，讓孩童能「就近打、盡快打」，加強防護力。竹市副市長沈慧虹上午也到施打站關心孩童接種情況。

市府表示，這周體育館施打站提供兒童輝瑞疫苗施打，現場有醫護、消防團隊進駐，更提供3大貼心服務，第一，全區設置親子座椅，家長可與孩童一起入座；第二，施打區醫護有「123口號」，讓孩童數到3就完成的快速施打，還贈送新竹市立動物園特製動物繪本與貼紙；第三，觀察區播放動畫，讓家長與孩童更安心。

市府自5月底起即為國小生、學齡前兒童開設大型施打站，讓父母能盡快帶兒童接種，累計已為1萬1234名5至11歲兒童接種，其中有21.3%接種兒童來自外縣市。

沈慧虹說，為盡早提升孩子防護力，本周持續加開兒童輝瑞疫苗施打，施打站從中正市場改到體育館，除避免塞車問題，也提供更開闊、舒適的空間，目前至周五（10日）都還有名額可預約。

沈慧虹指出，原先校園集中巡迴接種計畫將提前於10日前完成竹市國小巡迴接種服務，也開放指定診所預約（https://reurl.cc/yrDrbD），家長可依方便時間預約施打。

40歲康姓家長表示，因看到市府防疫網和學校訊息轉傳得知有兒童疫苗施打，本來上周預約中正市場都額滿，這周才到體育館施打，她之前自己打疫苗也是在體育館，覺得整體環境舒適，施打過程也很流暢、迅速，孩童很勇敢地完成打疫苗，也讓家長更安心。

40歲劉姓家長則說，孩子因為同學陸續確診，也不斷停課，從學校訊息得知有兒童輝瑞疫苗施打，便趕快線上預約，相較診所施打與校園施打，市府提供的大型施打站預約更快速、方便。