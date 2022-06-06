新竹縣環保志工群英會開放報名 優勝隊伍將代表決賽

因疫情影響停辦2年的新竹縣環保志工群英會，今年8月20日終於將在敏實科大復辦，新竹縣環保局宣布即日起開放初賽報名至7月8日，優勝隊伍將代表新竹縣前往高雄參加全國決賽。

新竹縣環保局為鼓勵報名，為新竹縣初賽準備總價值超過10萬元的獎品，希望邀請新竹縣所有的志工或義工團體，能夠組隊報名參加，現場除有充滿知識又有趣的環境教育宣導攤位，也準備許多小禮物，要讓參與的志工們運用環保知識將獎品帶回家。

競賽項目有環保啦啦隊、環保金頭腦、環境保衛戰及資源分類王，報名資格為只要年滿40歲以上，且打滿3劑疫苗的環保志工、就可以透過新竹縣環保局網站（https://reurl.cc/8ovx4o）查詢，並將報名資料用電子郵件寄到sintonyedu@gmail.com或傳真至03-5550233，聯絡窗口為03-5589632林先生。