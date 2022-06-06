白沙屯媽祖薰染萬年香火的靈氣 拱天宮明天凌晨開爐

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香5月27日回宮，將於明天凌晨1點20分開爐，媽祖聖容再度出現眾人之前，廟方會準備湯圓供香燈腳享用，象徵今年進香圓滿結束。

白沙屯媽祖今年8天7夜進香，9.1萬名香燈腳報名，5月20日出發，23日雲林縣北港朝天宮刈火，掏引萬年香火到火缸送入香擔，27日回宮先進神房，接著媽祖安座正殿神房，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，第12天後、6月7日凌晨1點20分（農曆6月初9日丑時）開爐。

拱天宮指出，開爐由管理委員會、爐主及副爐主，將香擔連同火缸自神房請出，自香擔取出火缸，由爐主與委員將北港朝天宮取回的萬年香火，添加入拱天宮香爐之中，開爐之後，頭旗向媽祖敬拜後，也將收入神房內，明年進香前放頭旗再相見。

廟口會發放「大貢香」給香燈腳，持大貢香與進香旗在大香爐上過爐，象徵將兵馬繳還給媽祖，回家後將已無兵將的進香旗，置放在神明廳或神明桌，或神明桌抽屜，無安奉神明者，則將進香旗置放在臥室以外的潔淨之處，留待來年放頭旗時，拿來拱天宮過爐開旗。

此外，大貢香帶回家，敬拜廳中神明後插到家中的香爐，好比從北港朝天宮帶回萬年香火到拱天宮，再帶回家，達到「心火香傳 （薪火相傳）」傳承信仰的文化意義。