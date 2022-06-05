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繡球花金針花毯秘境暴紅 鄭文燦：北橫風景區一年畫設

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園2022繡球花季繡球花盛開，浪漫花海吸引情侶、網紅拍照打卡熱門。記者曾增勳／攝影
桃園2022繡球花季繡球花盛開，浪漫花海吸引情侶、網紅拍照打卡熱門。記者曾增勳／攝影

2022桃園繡球花季展期今天最後一天，市長鄭文燦前往更興區陽光休閒農莊主持繡球花季閉幕，今年繡球花盛開花海成為網紅、情侶打卡熱門，鄭文燦表示，復興區風景好，一年四季適合旅遊，市府推動北橫國家風景區預定一年內畫設開發。

桃園桃七線桃花源大型活動，去年起轉型舉辦繡球花季活動，今年邁入第2年，休閒農場參與吸客，繡球花況盛開，花海吸引大批情侶、親子及網紅拍照打卡，接著6月金針花毯秘境金針花開，意外成為疫情下戶外熱門景點，市府農業局今天辦理拉拉山高山茶品茶活動，讓民眾欣賞繡球花、品評拉拉山高山茶文化，為繡球花季畫下句點。

鄭文燦前往復興區陽光休閒農莊主持繡球花季閉幕，並前往北部金針花秘境的百吉休區遊客中心視察，鄭文燦說，今年繡球花季以「枕山覓徑」主題，20多家休閒農場參與，其中陽光休閒農莊14種繡球花盛開吸引遊客，復興一年四季適合旅遊，繼過年梅花季、北橫櫻花季、繡球花季之後，7月有水蜜桃季，原鄉農業發展多元。

鄭文燦表示，復興是桃園水源地，也是原鄉農業區所在地，五月媽媽桃、水蜜桃、甜柿及綠竹筍、柑橘農產品多元，為發展觀光旅遊，市府推動設置北橫國家風景區，從大溪、復興到新北三峽、宜蘭棲蘭，第一輪爭取8000萬元開發慈湖、頭寮景點，第2輪爭取中央補助2.6億元發展大溪、復興觀光資源，打造原鄉特色，預計1年內完成。

市府農業局長郭承泉表示，繼繡球花季之後，遊客可順路前往大溪百吉休閒農業體驗園區，觀賞北部爆紅的金針花毯秘境，約1.6公頃栽種17萬株金針花，今年金針花盛開，花期持續至6月底，每周六、日上午9時到下午5時開放民眾免費參觀，拍照、打卡，民眾欣賞金針花，不必跑到花東。

桃園2022繡球花季繡球花盛開，浪漫花海吸引情侶、網紅拍照打卡熱門。圖／市政府提供
桃園2022繡球花季繡球花盛開，浪漫花海吸引情侶、網紅拍照打卡熱門。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦視察繡球花季主持閉幕。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦視察繡球花季主持閉幕。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 桃園 北橫

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