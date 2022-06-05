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觀音廢水汙染農田 桃園環保局抓獲禍首重罰

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
環保局稽查員前往案發現場稽查。圖／桃園市政府環保局提供。
環保局稽查員前往案發現場稽查。圖／桃園市政府環保局提供。

桃園環保局昨接獲民眾陳情，發現觀音區成功路與保障路有廢水流出地面，經查為某業者洩漏且檢測為酸性廢水，除依違反水汙法30條告發，得處最高300萬元罰鍰，並要求業者進行緊急應變。環保局也以儀器針對周邊土壤進行檢測，土壤重金屬皆無異常。

環保局表示，昨日稽查員前往案發現場圍籬旁民宅地面及後方農地，檢測現場殘留廢水，屬酸性，另檢驗比對後發現酸鹼值與成功路側溝殘留廢水相同，故稽查人員詢線追查廢水排放的來源為某環保公司。

該公司以販售二手廢水處理設備爲業，案發當日因操作不慎導致接頭斷裂，致使設備殘留的酸性廢水流出，並流至道路側溝內。環保局依違反水汙染防治法第30條規定告發業者，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰，並限期該公司將汙染區域清理完畢。

環保局指出，今日再次至案發地點督導業者緊急應變作業，稽查人員再次檢測洩漏地點旁溝渠，水質為中性，無重金屬反應，另於周邊旁邊菜園及洩漏點土地，以儀器檢測土壤品質，土壤重金屬皆符合標準，並無異常。

環保局長呂理德表示，環保局追查環境汙染事件不因為連假而有所鬆懈，端午連假期間查獲環保犯罪絕不寬貸，呼籲不肖業者切勿心存僥倖，另民眾一旦發現有汙染情形，可第一時間撥打環保局公害報案專線0800-066666、03-3354943專線。

環保局稽查員前往案發現場圍籬旁的民宅地面及後方農地稽查。圖／桃園市政府環保局提供。
環保局稽查員前往案發現場圍籬旁的民宅地面及後方農地稽查。圖／桃園市政府環保局提供。
環保局稽查員前往案發現場稽查。圖／桃園市政府環保局提供
環保局稽查員前往案發現場稽查。圖／桃園市政府環保局提供

連假 桃園

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